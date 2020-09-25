荔枝角全新室內遊樂場 $60化身拓海玩極速飄移賽車 副刊版 2020/09/25 分享： 雖然大家因為疫情而被困香港，各大商場也推出一些全新玩意，即使留港玩樂也未必沉悶。 荔枝角室內遊樂場PowerPlay Arena，結合刺激飄移車及經典遊戲，大人及小朋友也啱玩。 附近亦有不少人氣Cafe， ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 今日 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 航拍香港郊野 盡覽湖泊山川之境 2020/09/19 航拍香港郊野 盡覽湖泊山川之境 索爆陳自瑤南生圍寫真成熱話 細數星光熠熠耀山頭 2020/09/18 索爆陳自瑤南生圍寫真成熱話 細數星光熠熠耀山頭 潛行香港水域 尋找本地小丑魚魔鬼魚游蹤 2020/09/12 潛行香港水域 尋找本地小丑魚魔鬼魚游蹤 觀塘工業區文青綠化 後巷變出社區打卡牆 2020/09/11 觀塘工業區文青綠化 後巷變出社區打卡牆 疫情 香港 澳洲 美食 商場 遊戲 咖啡 小店 玩樂 下午茶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入