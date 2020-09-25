荔枝角全新室內遊樂場 $60化身拓海玩極速飄移賽車

雖然大家因為疫情而被困香港，各大商場也推出一些全新玩意，即使留港玩樂也未必沉悶。

荔枝角室內遊樂場PowerPlay Arena，結合刺激飄移車及經典遊戲，大人及小朋友也啱玩。

附近亦有不少人氣Cafe，

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