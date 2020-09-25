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Kingsman特工的衣櫃

副刊版 2020/09/25

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以特務為主題的電影看似已開到荼蘼，但偏偏2015年有一套特務電影成功跑出，而且一口氣拍攝了兩集，男主角Taron Egerton更因此走紅起來，要說的正是《Kingsman》（皇家特工）。雖然第三集明

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欄名 : Fashion

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