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MoMA．The Record Shop 音樂盛宴

副刊版 2020/09/25

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來自著名唱片店舖Tower Records的宣傳口號「No music, No Life」，早已深入民心，成為不少喜歡音樂朋友的金句，適逢近年黑膠唱片回歸，縱使今天的大勢仍然離不開下載數碼音樂，但黑膠

...

欄名 : Fashion

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