侵侵與國父反差 美利堅總統何必神化

昨天談到美國最高法院大樓三角門楣上有孔子雕像，但他的儒家思想，卻被不懂中文的大法官誤會，在判詞錯誤引用，亦被美國兩大政黨在玩弄政治的歲月中束諸高閣了。今天接着也說一下，坐落最高法院大樓對面的國會大樓內的另一件藝術作品，今次不是雕刻而是畫作。有人覺得它的藝術性和知名度較小不相稱，亦有人認為美國不應該有這種藝術表達。

國會穹頂大壁畫 公開神化華盛頓

從國會大樓圓形大廳（United States Capitol Rotunda）抬頭向上望，離地50多米高的穹頂，有一幅面積400多平方米，約4,600呎巨型壁畫，名為《Apotheosis of Washington》（華盛頓的神化），是美籍意大利藝術家布魯米迪（Constantino Brumidi）1865年的作品，描繪美國國父華盛頓光榮升天的模樣，身穿通常代表皇室色彩的紫色衣服，腳邊有彩虹，左右伴着兩位女神，還有13位少女一起圍成一圈，每位少女頭頂皆繪有一顆星，代表美國最初十三片殖民地。

如果有人說美國沒有領袖崇拜，那麼這幅壁畫所顯現的，作為民主、開明符號的華盛頓，被羅馬和希臘神話諸神們簇擁，的確不是對華盛頓的崇拜，而是公開神化（deify）。

美國歷來有關「最優秀總統」的民調，高居榜首的多數是華盛頓。畢竟讀一般歷史資料，都說華盛頓樣樣都好。就連身在異國的我們，都聽說過華盛頓小時候砍櫻桃樹的故事，雖然正如我以前所說，這個讚揚華盛頓誠實的故事，諷刺地已被考證是假的，是出版商美化華盛頓以增加書籍銷量。

華盛頓並非完人，他的確帶領打贏獨立戰爭，但大家深入找尋還是可以找到一些史料，說他戰術上常常比不起英國對手，打輸不少仗。經常自誇、為自己「造神」的特朗普，有一天亦突然說出「華盛頓是奴隸主」這句大實話，華盛頓死的時候的確有310多個奴隸。

也有歷史學家說，華盛頓最為人欽佩的，並非其治理能力，不是歷史書上寫的甚麼「非凡領導才能」，他治國有亞當斯、杰佛遜等高人相輔。他叻在懂得功成身退，當了8年總統，自願離開權力核心，退休歸隱田園，不戀棧權力，才令人敬重。

這些歷史，還是可以找來。如果在美國這個自由的國家，覺得華盛頓代表這個國家最美好一面，沒有人願意批評他，在那兒沒有找到華盛頓「甩漏」歷史的自由的話，「咁至係弊傢伙」。正正是這個推崇free will的國度，有人竟堂而皇之將他們對華盛頓的神化，強加在民主殿堂國會之上。有看法認為，美國人民對於國父的崇敬，屬正常合理，對於華盛頓的歷史褒揚，「加多兩錢肉緊」，也還是理解的，但讓他「封神」，由建國英雄升級神話人物，則有點那個。雖然經常被人叫做「美帝」，畢竟立國之初，美國先賢們就已經確定不搞帝制，要民選總統，不搞帝王崇拜、唯我獨尊。

自古以來，很多人追尋好像高山大地一樣的不朽，而不朽的表達，可以是建造各式各樣紀念碑牌，或者創作藝術作品，或者拿些甚麼獎。侵侵近日在Twitter說了不知多少次Nobel Peace Prize，生怕和平獎委員會不知他很想拿諾貝爾和平獎。

特朗普恨攞和平獎 想頭像放總統山

再聯想上個月，媒體爆料說他有意躋身南達科他州「總統山」，研究在華盛頓、杰佛遜、林肯、老羅斯福雕像之外，將自己也刻上這個本名叫Mount Rushmore的山。不過「上山」這回事，沒有比拿諾貝爾獎更rush，要達成這兩個讓自己傳頌的願望，更更rush的，是先要連任，否則誰人會睬他？這個世界，rush不一定得，刻意做的事到頭來反而得個吉。

歷史，多數是在顛沛搖盪的前行中，不經意之間成就出來，而不是偉人甚至神人一早設計好炮製出來。正如當初Mount Rushmore，原本不是要放總統頭像，有人提議雕刻一些印第安土著人物，後來卻變成4位總統，原本亦計劃雕半身像，但現在只有個頭。正正表明，塑造歷史並非單靠意志。

那麼，就當《Apotheosis of Washington》是一件藝術品欣賞就足矣，毋須過分解讀、過分吹捧。這也許正是這幅壁畫，和梵蒂岡西斯廷教堂的著名壁畫，米開朗基羅（Michelangelo di Simoni）的《創世紀》和《最後的審判》，名聲不可同日而語的原因之一。