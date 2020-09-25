港當數碼人幣「排頭兵」 助國際化

中國政府早於2014年已開始研發「數碼貨幣」，並稱之為「數碼貨幣/電子支付」（Digital Currency/Electronic Payment, DCEP）技術。中國人民銀行更於2016年成立「數碼貨幣研究所」。

基於人民銀行的研究成果，中國商務部於8月14日推出《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，當中指出中央政府將在「粵港澳大灣區」、京津冀、長三角，以及中西部具備條件的試點地區開展「數碼人民幣」（Digital Renminbi）試點，先由深圳、成都、蘇州、河北雄安新區、未來冬奧場景等地相關部門協助推進。

「粵港澳大灣區」是國家重點發展計劃，商務部選定深圳為首批「數碼人民幣」的試點城市可以理解。然而，香港作為大灣區四大中心城市之一，是國際金融中心、全球最大的離岸人民幣業務中心、以及大灣區的對外經濟特區，大有條件協助國家促進「數碼人民幣」國際化。

因此，筆者建議人民銀行充分利用香港的人民幣離岸結算功能，打造香港成為「數碼人民幣」國際業務的樞紐。

數碼經濟普及 長遠促外循環經濟

在中美貿易戰的陰霾之下，中國的國際經貿可謂四面楚歌，處處受壓。隨着近期內地新冠疫情逐漸受控，中央政府因應國內外環境的變局，推動「經濟內循環」政策以促進「後疫情」的經濟復甦，目標是創造內需市場，對中國短中綫經濟發展有所必要。再者，人民銀行研究多時的「數碼人民幣」於此刻出台非常適時，可以進一步提升內地「無現金支付」的效率和「數碼經濟」普及化。長綫而言，中央政府絕對不會動搖初衷，會努力爭取重啟中國企業「走出去」國際化工程，逐步促進「外循環」經濟發展。

全球疫情仍然肆虐，歐美各地疫情趨勢還未有放緩迹象，推動「數碼經濟」是中國維持其國際市場競爭力的大好時機，就此「數碼人民幣」可以大派用場。在一國兩制的框架下，香港可以充當「數碼人民幣」走出國際的「排頭兵」，或可作為「沙盒」（Sand Box），讓人民銀行利用香港「先行先試」，探討穩定數碼貨幣在境外（延伸至國際）市場的流通使用時，將可能遇到的技術問題，包括科技、法律、用戶經驗等。

港具金融優勢 可「先行先試」

要落實這建議，商務部可以考慮以兩部曲推行，首先以「商對客」（b2c）商業模式在香港測試「數碼人民幣」的對外流通性。

與此同時，利用「商對商」（b2b）商業模式，在香港建立離岸數碼人民幣結算試驗中心，透過實際運作去了解「數碼人民幣」國際化的應用需求和功能。

香港是無現金支付（Cashless Payment）的先驅，早於1997年便推出「八達通」卡，至今全港「八達通」卡的流通量約四千多萬張，用戶可以在出行、購物等日常生活中使用。除此之外，移動支付平台如AliPay、轉數快（FPS）、PayMe、WeChat Pay等近年在香港亦大行其道。數據網站statista.com的統計報告估算，香港於2020年數碼支付用戶多達520萬人，交易額高達146億美元。這些平台背後的結算主要是以實體貨幣（港幣）進行，但理論上用戶可以是不知情的。換句話說，把實體港幣換上「數碼人民幣」輕而易舉，對用戶而言亦不會造成麻煩。由此可見，根據今天香港數碼支付的通用性，香港明顯已準備好接受「數碼人民幣」的新挑戰。

再者，在推動「數碼貨幣」國際化方面，中央政府可以透過香港「商對客」的數碼市場了解應用需求，研究如何與國外「數碼貨幣」接軌。

多個國家的數碼貨幣例如瑞典「電子克朗」（e-Krona）均採用「區塊鏈」（Blockchain）技術推行「去中央化」（Decentralization）結算，但「數碼人民幣」在內地應用時將會仍舊實施中央結算。要與國際接軌，相信人民銀行待「數碼人民幣」在內地穩定使用後，下一步會考慮國際市場，嘗試採用「區塊鏈」技術進行分布式結算。若然一步到位，利用14億個個人帳戶去大型測試「區塊鏈」的話，風險太大，不切實際，因此人行可考慮利用擁有740萬用戶的香港本地「商對客」市場作為試點。實際上，「區塊鏈」促使數碼「商對客」交易更便捷，例如用戶分期付款購物毋須經過銀行或中介機構。

有如數碼自由行 加快港經濟復甦

以上「商對客」數碼經濟安排還可以收一箭雙鵰之效。香港市場因此向內地全面開放，招徠內地客源，加快香港經濟復甦步伐。若然成事的話，對過去一年因本港和內地旅遊封鎖而一蹶不振的零售業大有幫助。如此這般，中央政府於今年「後疫情」時期向香港開通數碼經濟渠道的行動有如「數碼自由行」，與2003年「後沙士」時期「自由行」類同，其預計效果不言而喻。

「一國兩制三貨幣」是「粵港澳大灣區」與世界其他灣區比較之下的獨有特點，內地經濟學者認為，若然這特點能被有效地利用的話，大灣區發展必然會脫穎而出。有見及此，有專家提出香港與內地要維持「雙貨幣」制度，建議政府發行「數碼港幣」配合大灣區貨幣政策。然而，筆者不予苟同，因為落實這建議會勞師動眾，而且效果不大，包括需要香港金管局制定針對性的新貨幣政策，費時失事。事實上，要維持兩地貨幣制度，政府並不一定需要兩套數碼貨幣，關鍵是必須做好兩地「商對商」的「數碼人民幣」交易，包括兩地銀行之間的結算。

數碼貨幣易追溯 減大額結算風險

中央制定「數碼人民幣」對外政策之後，可以委託香港設置特定「數碼中心」進行管治，例如監控「數碼人民幣」與港幣兌換、非法數碼貿易、防偽防盜、貨幣出入境等「商對商」活動。

在操作上，可以充分利用「數碼貨幣」的高度「可追溯性」（Traceability）進行監管。與現鈔相比，「數碼貨幣」的電子編號容易追溯，若妥善處理可大大減低大額數碼貨幣結算的風險。

最後，筆者進一步建議，在推行「商對客」數碼商務上，中央可以考慮於「光棍節」（11月11日）推出「數碼自由行」計劃，增加用戶在港購物的誘因；在「商對商」方面，中央可以鼓勵深圳與香港合作聯手，在兩地接壤的河套區開設「國際數碼人民幣結算中心」。這些措施創造兩地應用合作，對大灣區建設有百利而無一害。

▲ 香港作為國際金融中心，是全球最大的離岸人民幣業務中心，大有條件協助國家促進「數碼人民幣」國際化。（資料圖片）