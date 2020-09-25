螞蟻拒基石投資 信心十足難掩風險 評．析．天下版 2020/09/25 分享： 科網新股巨無霸螞蟻集團IPO上市申請昨港交所（00388）闖關，如無意外在10月初國慶長假後公開招股。市場消息傳來，螞蟻集團A+H股IPO不單擬上調集資額，H股更不設基石投資者，為港股近年大型新股罕見 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 無人敢沽科網股 持倉擠擁非好事 2020/09/24 無人敢沽科網股 持倉擠擁非好事 交易講場 - 滙豐續破底 消瘦大象不比馬大 2020/09/23 滙豐續破底 消瘦大象不比馬大 交易講場 - 滙豐股價超低殘 脫困要奇謀 2020/09/22 滙豐股價超低殘 脫困要奇謀 交易講場 - Tesla估值上天 買科技股賭未來 2020/09/21 Tesla估值上天 買科技股賭未來 交易講場 - 騰訊再遭美盯上 科企風險難解 2020/09/19 騰訊再遭美盯上 科企風險難解 IPO 阿里巴巴－SW（09988） 香港交易所（00388） 指數 H股 集資 配售 金融 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入