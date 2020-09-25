螞蟻拒基石投資 信心十足難掩風險

科網新股巨無霸螞蟻集團IPO上市申請昨港交所（00388）闖關，如無意外在10月初國慶長假後公開招股。市場消息傳來，螞蟻集團A+H股IPO不單擬上調集資額，H股更不設基石投資者，為港股近年大型新股罕見

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