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螞蟻拒基石投資 信心十足難掩風險

評．析．天下版 2020/09/25

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科網新股巨無霸螞蟻集團IPO上市申請昨港交所（00388）闖關，如無意外在10月初國慶長假後公開招股。市場消息傳來，螞蟻集團A+H股IPO不單擬上調集資額，H股更不設基石投資者，為港股近年大型新股罕見

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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