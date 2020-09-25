歐疫情爆發蔓延 擴高風險區名單

港府因應英國疫情惡化，決定將英國列入高風險地區名單，惟許多人有疑問，為何新措施要等到下周四才生效，恐有人會鑽空子，趁這段緩衝期回港避疫而可居家隔離，增加病毒輸入風險。

宜強制酒店檢疫 防亂出街播毒

當局是依足過去慣例，讓相關人士有足夠時間進行檢測及預訂酒店，但在這空窗期，亦須堵塞防疫漏洞，其間規定回港人士要在指定酒店或處所檢疫，同時亦應盡快將疫情嚴峻的西班牙和法國加入名單。

港府昨天宣布刊憲，將英國列入高風險地區名單，下周四生效。屆時從英國回港，或抵港前14天曾到過英國人士，須持有72小時內病毒檢測呈陰性報告，以及已預訂香港酒店房間檢疫14天的確認書，方可登機。

當局是考慮到最新公共衞生風險評估，以及外圍疫情發展而作出相關決定。歐洲疫情自7月底開始反彈，當中西班牙、法國確診個案在9月飈升，過去兩周分別累計新增逾15萬宗和13.7萬宗，日均新症約1萬宗。英國連日確診宗數急增，周三單日增加6,178宗新症，比前一天急升25%，當地專家估計，確診數字每7天增加1倍，若不採取有效措施，到下月中可能日增5萬宗新症。

面對歐洲疫情來勢洶洶，法國巴黎及西班牙馬德里計劃封城，但港府仍未對兩國採行動，被指後知後覺，落後形勢。雖然歐洲來港人士之前很少陽性個案，但目前形勢有變，區內疫情愈來愈嚴峻，故應靈活處理。

港府相對較着重英國疫情，相信與港英關係較密切，有數以萬計港人在英國讀書、工作和做生意，往來航班相對頻繁。英國疫情不斷升溫，而當地文化又抗拒戴口罩，讓人擔心疫情可能有失控危機。反觀香港疫情回穩，令在英的港人為安全起見，可能趁這6天緩衝期趕回港避疫，既毋須在登機前進行病毒檢測，回港後亦可居家檢疫，可省回檢測費和酒店租金。

事實上，港府應記取3月時第二波疫情教訓。當時本港宣布對歐洲和英國入境人士實施強制家居檢疫，並給予3天緩衝期，結果大批人湧回港。很多人在家隔離時往往按捺不住寂寞，違規落街食飯、打波或逛街，以致潛在帶菌者在社區播毒。數據顯示，在3月25日至4月7日確診的359宗輸入個案中，有248宗（69%）涉及英國回港人士。政府專家顧問梁卓偉亦指，過往香港輸入的確診個案中，英國所佔比例確實比歐洲大陸為高，而英國與歐洲其他地區交通便捷，人流容易四處走動，故此政府應一併把歐洲其他疫情也急升的國家地區，列入高風險地區。

西法疫情嚴峻 專家倡速納名單

當局應引以為鑑，在空窗期採取措施，強制對方自費在指定酒店檢疫，以策安全，既限制及可追蹤其活動範圍，亦減低他們將病毒傳染家人和社區，務求平衡人道與公共衞生安全風險。

與此同時，當局更須緊盯歐洲疫情，立刻將西班牙和法國列入高風險地區，並隨着疫情變化擴大名單範圍。正如食衞局前局長高永文所說，收緊入境措施愈早做愈好；而呼吸系統專家梁子超亦提醒要留意轉機來港人士的風險，防範第四波疫情輸入，並增添抗疫靈活性，才不會落後形勢。

負責的高官們應時刻緊記之前教訓，以免香港再付上沉重代價。

責任編輯：黃鑠安