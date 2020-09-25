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中秋好去處 荃灣廣場Chill 時空賞月「色」 利園二期玩Tesla兒童電動車

行政人員版 04:00 2020/09/25

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下星期就到中秋節喇，大家諗好去邊度賞月團圓未？黛安聽公關姊妹講，荃灣廣場已將5樓戶外平台變身「Chill時空賞月『色』」中秋好去處，除咗有小朋友超鍾意嘅彩虹打卡巨牆同彩虹跑道之外，仲新增另外3個打卡必到嘅七彩場景，包括Chill有愛心形隧道、Chill夢幻雲霧彩虹相框，同巨型CHEERS立體字母打卡位。

黛安知道，由即日起至10月11日，喺荃灣廣場無論堂食、外賣或者購物消費都有獎賞，隨時可以獲得高達$400消費贈券、電影戲票及享3倍會員積分。

仲有「9月電影折」呢個優惠活動，只要喺商場內任何商戶消費滿$100，同日喺荃灣百老匯戲院買正價戲票即享半價，真係好抵。

另外，利園二期露天花園由明天（26日）至11月1日，逢星期六、日及公眾假期都會舉行「KIDS' Driving Playground沙灘派對」，同電動車品牌Tesla攜手合作，破天荒將Tesla Model S兒童電動車引入商場，等小朋友可親身感受駕駛快感。期間喺利園區食肆以電子貨幣單一消費每滿$500，仲可獲電子小豬印章一個，收集滿指定數量印章，即可換領精采禮品，包括Leah Cafe$50優惠券、利園2至3期兒童及時尚服飾$200電子購物券等。

本文轉載自《晴報

中秋咁多好去處，可以帶埋一家大細或好友去留倩影喇！

小朋友可以喺利園二期試揸Tesla Model S兒童電動車。

中秋咁多好去處，可以帶埋一家大細或好友去留倩影喇！

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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