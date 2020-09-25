不能只靠單一收入來源

最新失業率雖然維持在6.1%，但當政府「保就業」計劃在11月結束後，裁員結業潮無可避免會出現。對於只得工作收入的上班族，只有一盤小生意的老闆，未來幾個月仍會步步驚心。

上班族除了努力工作，還要寄望公司能生存下去，不然即使是最優秀的員工也會失業。如果公司能撑下去，自己表現又比其他人出色的話，相信即使裁員，自己的飯碗大概也能保得住。最好自己還有其他收入來源，例如兼職或投資帶來的被動收入，這樣生活才比較有保障。

做生意的危機意識比較高，通常都會有些積累，很少是「月光族」。但他們的弱點反而是感情用事，用自己的積蓄去救不能活命的生意。我認為無論投資或做生意，都要定一個止蝕位，只要觸及止蝕位，便止蝕離場，頭也不回。留得青山在，他日一定可以捲土重來。

如果生意仍可以維持，也要認真檢視公司的收入來源，只靠單一收入來源的話，風險仍是相當高。例如我們做廣告公司的，如果只靠單一客戶的話，這個客戶便掌握了我們的命運，只要他們離開，或因為市場狀況嚴重收縮，公司便無法生存。

如果公司已經太倚重某個客戶的話，除了努力維持客戶關係外，還應開拓新的收入來源。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》