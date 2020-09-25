部署迎接跨境業務復甦　中小企從管理好外滙入手

新冠肺炎疫情重創了全球營商環境，在浪潮之中，中小企的現金流壓力大增，經營更見艱難。零售、出入口等行業的中小企均已受到不同程度的影響，要捱過這一場危機，中小企更要懂得開源節流和規避外滙風險。



要「開源」，企業便不能將市場局限在香港，要放眼世界。不少中小企透過愈發成熟的電子商貿平台，如亞馬遜、eBay等，將目標市場放眼世界各地，打開以往無法觸及的市場。Leaderment International Group的創辦人 Ben Lee就是其中一個成功在亞馬遜開拓英國、德國、法國、西班牙等歐美客戶的例子。「隨着銷售額愈來愈大，將貨款滙款回香港的手續費亦愈來愈高。」



節省高昂手續費 環球帳戶簡易兌換



傳統經由銀行處理轉帳、國際滙款、兌換外滙時，有機會被收取相對高昂的手續費，然而隨着金融科技的普及，有更多專注於滙款、環球貨幣收付款方案的服務供應商出現，為中小企帶來更優惠的外滙價格以及更快捷的服務。Ben在比較過不同的平台之後，發現使用OFX滙款能夠為他節省不少成本：「OFX可以為我們節省每月高達1萬美元的手續費，一年下來節省12萬美元，能夠幫助我們開發更好的產品、更好的管理現金流。」



此外，Ben的公司在香港做產品開發，客戶以歐美為主，產品生產則由內地代工工廠負責。OFX的環球貨幣帳戶能幫助他處理不同國家的貨幣，讓他直接將外幣轉入香港銀行的外幣帳戶，而不會損失滙率差價，例如可幫助他直接將從客戶處收取的英鎊，兌換成人民幣支付給內地供應商，節省手續費和處理滙款的時間，為Ben「節流」。

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轉用網上辦理滙款 24小時交收環球貨幣



另一方面，部份傳統經銀行辦理國際滙款，到賬時間由兩天到一星期不等。在香港經營跨國電子商貿超過10年的IDS（HK）Company Limited 創辦人Stanley Lee分享選擇OFX的原因：「作為一間中小企，選擇收付款的夥伴，除了要可靠外，提供的服務亦要夠方便。OFX是澳洲上市的滙款公司，具有信心保證。它的滙款系統可以在網上操作，介面亦非常人性化，我們在轉用之後，同事毋須再透過人手於銀行櫃枱辦理滙款，節省了不少人力物力。」



在經濟低谷時，貨幣滙率浮動、消費市道疲弱，中小企要時刻管理好自己的現金流，快捷方便的滙款服務能避免中小企出現資金缺口。使用OFX滙款，80%的主要貨幣交易能夠在24小時內到賬，助中小企資金流通得更快，隨時抓緊商機，減少現金周轉不靈的危機。



此外，OFX更提供設定目標滙率和市價提示（Rate Alerts）的功能，只要用戶登記之後，當滙率到達指定價位，便會即時收到通知，幫助中小企時刻掌握最優惠的滙率交付款給合作夥伴，降低因滙率波動衍生的額外營運成本。同時，OFX更為每名客戶安排客戶經理專門處理帳戶上的問題，讓中小企省卻致電傳統銀行熱綫的等候時間，其遍布全球7個地區的辦事處，更讓客戶可以獲得24小時全天候的支援。

▲ OFX能夠提供全天候的支援，客戶亦可以隨時透過網上或OFX手機應用程式落單及追蹤匯款。



免費外滙諮詢服務 規避滙率風險把握商機



貨幣滙率往往受國際政局、環球經濟影響而產生波動，中小企未必有專業的財務知識分辨當中的危與機，業務瑣碎繁忙亦無暇時刻留意市場變化。想要輕鬆把握市況波幅帶來的獲利機會，不需要中小企的老闆自己成為滙率專家，可以讓有着超過20年歷史且專營於滙款服務的OFX幫手。OFX能為中小企提供專業的外滙諮詢服務，更時刻關注滙率市場的變化。例如據《權威雜誌》（Authority Magazine）的訪問，在英國正式脫鈎當日，英鎊大跌，OFX的辦事處收到超過200位客戶來電，憑着專業的外滙市場觸覺，協助客戶設定目標滙率，在波動的外滙市場以優惠的滙率買入英鎊。



現時OFX更免費提供諮詢服務，幫助中小企分析他們所面對的潛在外滙風險，更有效地管理外滙風險而導致資金緊張等問題。想要了解更多關於企業自身的滙率風險，請即登入OFX網站，填寫表格，將有專家聯絡你，提供專業可靠的指引和資訊，助你在逆市中把握商機。



(資料由客戶提供)