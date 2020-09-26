香港美國學校 多元創新的美式教育

▲ ASHK以跨學科STEAM教學模式為本，為學生在分析、創新、溝通等綜合能力打好基礎。

位於大埔的香港美國學校（American School Hong Kong，下稱ASHK）是一間提供小學、初中及高中一條龍課程的美式國際學校。作為著名國際教育機構Esol Education在東南亞開設的首間國際學校，ASHK在學校總監John Jalsevac的帶領下，以跨學科STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教學模式為本，引領學生完成高中IB文憑課程，為升讀大學做好準備。



John致力將ASHK打造成培育學生在學術、創意、體育和個人成長等方面全方位發展的學校。他表示：「學校不只是傳授知識的地方，更要注重培養學生的批判性思維及創新能力。因此，教學團隊非常重視激發學生的潛能，鼓勵創新與反思。」



打破常規學科界綫

提升跨學科綜合能力

ASHK的其中一個教學重點是別出心裁的STEAM教學模式。ASHK不是只將STEAM應用於理科科目或作為獨立課外活動，而是在美國標準課程基礎上悉心設計出跨學科的STEAM教學模式，當中具代表性的是在音樂科及歷史科注入STEAM元素，例如讓學生學習編程和寫出旋律，並與機器人合奏樂曲；及透過3D打印技術打印出商代青銅器。通過鼓勵學生「動手做」，藉由過程中的不斷理解、應用、分析及反思，進一步提升學生的批判性思維及創造力。



John說：「新一代企業在開發新產品或服務時，傾向安排團隊以跨專業或跨學科方式協作，從而激發創意。因此，學校應提前為學生做好準備。而STEAM就是一種理想的教學方法，它能夠培養學生應對未來社會挑戰所需的綜合能力，為日後事業發展打好基礎。」

▲ ASHK學校總監John Jalsevac表示，學校不只是灌輸知識的地方，更要培養學生的批判性思維和創新能力。



營造語言學習環境

鼓勵學生活用語言

ASHK十分重視中文教學，其中文課程的質素傲視同儕。所有學生都會同時學習英語和中文，每周都會上5節（共200分鐘）中文課，並針對不同學習需要分為「基礎」、「進階」、「高階」及「高級」4個程度的班別；學生還可參加不同文化活動來學習中國傳統文化。同時，ASHK為母語非英語學生提供額外英語學習支援——EAL（English as an Additional Language）課程。具備EAL專業知識的老師會為學生提供針對性英語指導，以提升英語水平。



豐富國際教育經驗

畢業生入讀世界一流學府

ASHK由Esol Education負責營運，目前約有11,000名學生在分布於全球3大洲的9間Esol學校就讀，不少畢業生現正就讀於世界一流大學，包括史丹福大學、麻省理工學院、耶魯大學、哥倫比亞大學、多倫多大學及倫敦政治經濟學院等。「我們深知父母對子女未來升學前景有期望。而我們致力實現的目標之一，就是為學生提供多元化的升學之路。」John強調，關鍵是回歸教育原點，培育學生成為具備自我實現能力、批判性思維及解決問題技巧的人才。憑藉IB課程教育及重視人文學科的傳統，ASHK畢業生將有潛力入讀世界一流大學。



香港美國學校現已開放2021-22年度入學申請，年級涵蓋小學預備班到11年班（年齡由4到16歲）。有關入學查詢，可致電3919 4111或瀏覽www.ashk.edu.hk 。



(資料由客戶提供)

