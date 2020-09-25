Geek+ 智能物流方案 節省 6 成人手 推動自動化倉庫普及

在新疫情下經濟出現「新日常」，特別是本地以至跨國網購活動愈趨成熟，物流行業近年更對於自動物流機械人（Autonomous Mobile Robots、AMRs）技術趨之若鶩。作為業內科技領導者之一，Geek+ 近年除了本足香港之外更努力拓展海外市場。



Geek+ 香港分公司總經理兼執行董事 - 海外業務馮家浩透露，該公司早在 2017 至 2018 年間已展開以香港分公司為中心，與其後的進軍海外市場計畫。目前該公司涉足業務的地區已遍及歐洲北美、甚至南美洲，更曾於一年內有多達 370 個產品查詢，錄得倍數增長。他認為 Geek+ 對於高收入與經濟成熟的體系吸引較大，更一直覺得香港是中國對外市場最合適窗口，更希望藉此為本地年輕人建立發展事業與奮鬥的平台，而現時 Geek+ 也已在包括德國、美國、新加坡等地區設立分公司，以支援日益成長的海外業務。

▲ Geek+ 香港分公司總經理兼執行董事 - 海外業務馮家浩預期，未來香港特別是電商市場可望繼續成長，同時也希望幫助更多中小企採用自動化技術。



睇片：Geek+ AMRs 物流機械人方案簡介



節省 6 成人手



在科技發展上，高效 AMRs 除了可杜絕單點故障（No single point failure），讓物流工序持續運作之餘，更能夠協助物流倉庫節省最多達 60% 人手，這對於業界來說極具吸引力。馮家浩解釋一般物流倉庫難以在包括聖誕節與新年等熱門網購季節中，聘請足夠人力於短時間內處理峰值需求，因此 AMRs 投資對他們來說十分實際，大部分情況下只需兩至三年時間即可回本。



因應新冠肺炎疫情全球大流行，該公司今年更推出名為「Lavender」的紫外線消毒燈（UVC）機械人，可協助企業清潔辦公室、公眾地方甚至是洗手間空間，殺滅環境內超過 99% 細菌。該產品可預先規劃行程地圖外，更可實時避開障礙物，為 Geek+ 開拓倉庫以外的新市場。



睇片：Geek+ 「Lavender」紫外線消毒燈（UVC）機械人



RaaS 減少固定投資



「數碼轉型」是全球科技應用發展主旋律，Geek+ 近年以領先的研發技術，幫助不同行業實現智能物流作業。馮家浩承認本地企業以往很多情況比較慢熱，但目前情況已見改善，更有愈來愈多電商與綜合企業，選用由 Geek+ 提供的提貨機械人應用與相關解決方案。針對本地倉庫多屬 2 至 3 年的中短期租約，或會令業界減少投資自動化動機。針對此問題 Geek+ 已推出按需收費的 RaaS（Robot as a Services）租賃服務，企業只需按單與實際物流運作情況支付費用，無需再對智能倉庫作大額固定投資，同時享用由 Geek+ 提供的支援服務。

▲ Geek+ 已推出按需收費的 RaaS（Robot as a Services）租賃服務，企業只需按單與實際物流運作情況支付費用，無需再對智能倉庫作大額固定投資。



致力區內研發工作



相對以往 7 成時間留在海外，馮家浩指出現時有更多時間發展本地商機，也預期未來香港特別是電商市場可望繼續成長，同時也希望幫助為更多中小企引進自動化技術應用，與他們一起成長。Geek+ 將來也會針對亞太區與鄰近地區客戶支援，引進更多合作與技術研發，他舉例說 Geek+ 已於新加坡設有創新中心，以努力保持地區的技術龍頭地位。