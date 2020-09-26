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中秋賞月精選 中式庭園清雅推介

副刊版 2020/09/26

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下周四就是中秋佳節，在疫情下紛亂的香港，不妨回歸傳統，教孩子跟熒光棒及膠燈籠Say No，過一個羅冠樵筆下《兒童樂園》feel的舊時中秋。其實香港有不少具中式庭園色彩的園林，荔枝角公園內的嶺南之風、九

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欄名 : 本地遊

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