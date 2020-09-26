東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕

雖然全球疫情反覆，但日本的重量級景點如東京迪士尼樂園，其發展並沒有放下步伐。歷來規模最大、包含《美女與野獸》與《大英雄聯盟》主題設施的全新園區「New Fantasyland」，剛宣布將於9月28日開

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