東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕 副刊版 2020/09/26 分享： 雖然全球疫情反覆，但日本的重量級景點如東京迪士尼樂園，其發展並沒有放下步伐。歷來規模最大、包含《美女與野獸》與《大英雄聯盟》主題設施的全新園區「New Fantasyland」，剛宣布將於9月28日開 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 2020/09/17 涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標 澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢 2020/09/15 澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢 Donki驚安殿堂開首間台灣分店 樓高3層選址西門町 2020/09/12 Donki驚安殿堂開首間台灣分店 樓高3層選址西門町 多啦A夢漫畫時光周年企劃 即日至9月15日銅鑼灣登場 2020/09/08 多啦A夢漫畫時光周年企劃 即日至9月15日銅鑼灣登場 日本蒸氣火車新支綫10月開通 慢活鐵道到日光歎鬼怒川溫泉 2020/09/07 日本蒸氣火車新支綫10月開通 慢活鐵道到日光歎鬼怒川溫泉 疫情 日本 遊戲 東京 設計師 迪士尼樂園 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入