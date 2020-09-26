  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 03:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

東京迪士尼全新園區 New Fantasyland 《美女與野獸》城堡下周一開幕

副刊版 2020/09/26

分享：

雖然全球疫情反覆，但日本的重量級景點如東京迪士尼樂園，其發展並沒有放下步伐。歷來規模最大、包含《美女與野獸》與《大英雄聯盟》主題設施的全新園區「New Fantasyland」，剛宣布將於9月28日開

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標
2020/09/17
涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標
澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢
2020/09/15
澳洲菲利普島自然公園 直播3,000隻企鵝歸巢
Donki驚安殿堂開首間台灣分店 樓高3層選址西門町
2020/09/12
Donki驚安殿堂開首間台灣分店 樓高3層選址西門町
多啦A夢漫畫時光周年企劃 即日至9月15日銅鑼灣登場
2020/09/08
多啦A夢漫畫時光周年企劃 即日至9月15日銅鑼灣登場
日本蒸氣火車新支綫10月開通 慢活鐵道到日光歎鬼怒川溫泉
2020/09/07
日本蒸氣火車新支綫10月開通 慢活鐵道到日光歎鬼怒川溫泉
疫情 日本 遊戲 東京 設計師 迪士尼樂園

上一篇文章

中秋賞月精選 中式庭園清雅推介

下一篇文章

忙碌媽媽沒被創業失敗嚇怕 鼓勵自己不斷求變追逐藝術夢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

滬金融排名升 港須產品創新保優勢
滬金融排名升 港須產品創新保優勢
國情知聞 - 「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機
「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機