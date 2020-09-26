128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙 置業家居 2020/09/26 分享： 萊蒙國際與俊和發展的何文田豪宅128 WATERLOO料下周開價，首批不少於50伙，並集中推出1房及2房單位，而3房及4房將招標出售，有機會10月初開賣。 萊蒙國際集團有限公司銷售及市場總監蘇誦豪指，首 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 10月新盤戰 市區盤對壘 今日 10月新盤戰 市區盤對壘 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 今日 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 今日 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 今日 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 最新專欄文章 更多 10月新盤戰 市區盤對壘 今日 10月新盤戰 市區盤對壘 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 今日 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 今日 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 今日 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 納米盤必賺神話幻滅？ 2020/09/19 納米盤必賺神話幻滅？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入