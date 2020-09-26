  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 03:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙

置業家居 2020/09/26

分享：

萊蒙國際與俊和發展的何文田豪宅128 WATERLOO料下周開價，首批不少於50伙，並集中推出1房及2房單位，而3房及4房將招標出售，有機會10月初開賣。

萊蒙國際集團有限公司銷售及市場總監蘇誦豪指，首

...

欄名 : 封面故事

相關文章

10月新盤戰 市區盤對壘
今日
10月新盤戰 市區盤對壘
蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
今日
蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
今日
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場
今日
名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場

最新專欄文章 更多

10月新盤戰 市區盤對壘
今日
10月新盤戰 市區盤對壘
名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場
今日
名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
今日
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
今日
蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
納米盤必賺神話幻滅？
2020/09/19
納米盤必賺神話幻滅？

上一篇文章

傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場

下一篇文章

名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

滬金融排名升 港須產品創新保優勢
滬金融排名升 港須產品創新保優勢
國情知聞 - 「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機
「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機