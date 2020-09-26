128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙

萊蒙國際與俊和發展的何文田豪宅128 WATERLOO料下周開價，首批不少於50伙，並集中推出1房及2房單位，而3房及4房將招標出售，有機會10月初開賣。

萊蒙國際集團有限公司銷售及市場總監蘇誦豪指，首

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