10月新盤戰 市區盤對壘

隨着新冠肺炎疫情逐漸穩定，各大發展商都加緊推盤步伐，本刊統計，10月有8個全新盤有機會推售，涉及逾2,000伙，新盤大戰一觸即發。

據本刊統計，10月將有8個全新盤有機會推售，涉及2,181伙。九龍區涉

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