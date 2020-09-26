10月新盤戰 市區盤對壘 置業家居 2020/09/26 分享： 隨着新冠肺炎疫情逐漸穩定，各大發展商都加緊推盤步伐，本刊統計，10月有8個全新盤有機會推售，涉及逾2,000伙，新盤大戰一觸即發。 據本刊統計，10月將有8個全新盤有機會推售，涉及2,181伙。九龍區涉 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 今日 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 今日 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙 今日 128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 今日 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 最新專欄文章 更多 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 今日 名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場 128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙 今日 128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 今日 傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 今日 蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起 納米盤必賺神話幻滅？ 2020/09/19 納米盤必賺神話幻滅？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入