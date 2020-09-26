  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 03:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

10月新盤戰 市區盤對壘

置業家居 2020/09/26

分享：

隨着新冠肺炎疫情逐漸穩定，各大發展商都加緊推盤步伐，本刊統計，10月有8個全新盤有機會推售，涉及逾2,000伙，新盤大戰一觸即發。

據本刊統計，10月將有8個全新盤有機會推售，涉及2,181伙。九龍區涉

...

欄名 : 封面故事

相關文章

蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
今日
蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
今日
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙
今日
128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙
名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場
今日
名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場

最新專欄文章 更多

名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場
今日
名日‧九肚山主打大戶 涉266伙 擬下月登場
128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙
今日
128 WATERLOO最快下周開價 首批不少於50伙
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
今日
傲寓首批售價較同區平一成 折實$538.8萬入場
蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
今日
蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
納米盤必賺神話幻滅？
2020/09/19
納米盤必賺神話幻滅？

下一篇文章

蔚藍東岸提供688伙 開放式230呎起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

滬金融排名升 港須產品創新保優勢
滬金融排名升 港須產品創新保優勢
國情知聞 - 「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機
「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機