逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推 置業家居 2020/09/26 分享： 中冶置業荃灣西盤逸璟‧龍灣剛於本月初獲批滿意紙，計劃短期現樓重推。發展商中冶回應本報指，項目已於9月初取得滿意紙，目前業主正準備陸續收樓，料短期內可完成收樓，補充指最終取消交易的單位約為30餘個，所有 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售 今日 EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 2020/09/19 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 2020/09/19 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 2020/09/19 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 2020/09/12 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入