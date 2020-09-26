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逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推

置業家居 2020/09/26

分享：

中冶置業荃灣西盤逸璟‧龍灣剛於本月初獲批滿意紙，計劃短期現樓重推。發展商中冶回應本報指，項目已於9月初取得滿意紙，目前業主正準備陸續收樓，料短期內可完成收樓，補充指最終取消交易的單位約為30餘個，所有

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欄名 : 新盤速遞

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