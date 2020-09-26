EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售 置業家居 2020/09/26 分享： 港島區再有新盤推售，太古地產灣仔全新住宅項目正式命名為EIGHT STAR STREET，項目共提供37個住宅單位，間隔由1房至3房，料今年第四季推售。 太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目僅提供37伙 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推 今日 逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 2020/09/19 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 2020/09/19 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 2020/09/19 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 2020/09/12 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入