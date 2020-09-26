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EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售

置業家居 2020/09/26

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港島區再有新盤推售，太古地產灣仔全新住宅項目正式命名為EIGHT STAR STREET，項目共提供37個住宅單位，間隔由1房至3房，料今年第四季推售。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目僅提供37伙

...

欄名 : 新盤速遞

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