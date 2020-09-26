全‧城滙屋苑解構 置業家居 2020/09/26 分享： 景觀：望內園樓景為主 部分可享少海景 全‧城滙7座高低有致的住宅大樓組成，單位可細分內園景、樓景市景、公園景及海景，各座向內的單位主要以內園景及樓景為主。1至3座大單位景觀較佳，大廳設兩邊窗，一邊享屋苑 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（三） 相關文章 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 全‧城滙屋則大觀園 今日 全‧城滙屋則大觀園 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 最新專欄文章 更多 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 今日 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 全‧城匯 荃灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入