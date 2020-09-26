景觀：望內園樓景為主 部分可享少海景

全‧城滙7座高低有致的住宅大樓組成，單位可細分內園景、樓景市景、公園景及海景，各座向內的單位主要以內園景及樓景為主。1至3座大單位景觀較佳，大廳設兩邊窗，一邊享屋苑

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