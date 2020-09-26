全‧城滙屋則大觀園 置業家居 2020/09/26 分享： 全‧城滙位於大河道98號，包括1至8座，不設第4座，共953伙，戶型1房至3房間隔，面積427至859平方呎，全屬標準單位，不設特色戶，全屋苑最大賣點是，大部分單位屬傳統梗廚設計，包括1房戶，僅極少量 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（三） 相關文章 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 全‧城滙屋苑解構 今日 全‧城滙屋苑解構 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 最新專欄文章 更多 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 今日 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 全‧城匯 荃灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入