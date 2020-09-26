全‧城滙位於大河道98號，包括1至8座，不設第4座，共953伙，戶型1房至3房間隔，面積427至859平方呎，全屬標準單位，不設特色戶，全屋苑最大賣點是，大部分單位屬傳統梗廚設計，包括1房戶，僅極少量

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