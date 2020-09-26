1房：實用469至481呎 位處中低層

屋苑1房單位實用面積469至481平方呎，一律採傳統廚房設計，佔總供應約9.4%，分布5座C室、6座A及C室、7座A及C室、8座C室，全屬中低層單位。此類1房屬長廳設計，不設走廊，睡房、浴室及廚房置於

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