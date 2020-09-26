1房：實用469至481呎 位處中低層 置業家居 2020/09/26 分享： 屋苑1房單位實用面積469至481平方呎，一律採傳統廚房設計，佔總供應約9.4%，分布5座C室、6座A及C室、7座A及C室、8座C室，全屬中低層單位。此類1房屬長廳設計，不設走廊，睡房、浴室及廚房置於 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（三） 相關文章 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 全‧城滙屋苑解構 今日 全‧城滙屋苑解構 全‧城滙屋則大觀園 今日 全‧城滙屋則大觀園 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 最新專欄文章 更多 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 今日 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 全‧城滙屋則大觀園 今日 全‧城滙屋則大觀園 全‧城匯 荃灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入