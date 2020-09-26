2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 置業家居 2020/09/26 分享： 屋苑主打2房，佔54.7%，實用面積427至538平方呎，分布各座，當中1至3座只見於望內園的B及C室單位，而5至8座則提供望內園單位、望樓景市景兩種方向。屋苑2房單位其中一特點是有提供開放式廚房類型 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（三） 相關文章 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 全‧城滙屋苑解構 今日 全‧城滙屋苑解構 全‧城滙屋則大觀園 今日 全‧城滙屋則大觀園 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 最新專欄文章 更多 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 今日 全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 今日 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 全‧城滙屋則大觀園 今日 全‧城滙屋則大觀園 全‧城匯 荃灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入