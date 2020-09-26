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2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房

置業家居 2020/09/26

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屋苑主打2房，佔54.7%，實用面積427至538平方呎，分布各座，當中1至3座只見於望內園的B及C室單位，而5至8座則提供望內園單位、望樓景市景兩種方向。屋苑2房單位其中一特點是有提供開放式廚房類型

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（三）

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