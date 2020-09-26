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3房：多款屋則選擇 部分連儲物室

置業家居 2020/09/26

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屋苑3房單位實用面積763至859平方呎，可細分3房（連套房）、3房及儲物室、3房及儲物室加儲物室連廁、3房（連套房）及儲物室連廁，屋則多元化，佔整體比例35.9%，屬次多供應，分布各座，部分座中高層

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（三）

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