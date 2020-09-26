荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處

【屋苑前身】荃灣全‧城滙前身為荃灣運輸大樓，集渡輪、巴士總站、小巴總站、的士站、政府部門及多層停車場於一身，早於1983年啟用，大樓更有入境事務處、人事登記處、生死登記處及婚姻登記處。至2000年代，

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