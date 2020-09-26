全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起 置業家居 2020/09/26 分享： 港鐵荃灣西站一帶住宅及商場已入伙、開業一段時間，發展成熟，半新盤全‧城滙陸續鬆綁SSD，連錄二手買賣，1房入場實用481平方呎，叫價$890萬起。 港鐵荃灣西站新屋苑以海景、大型商場及交通便利已自成一隅 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（三） 相關文章 全‧城滙屋苑解構 今日 全‧城滙屋苑解構 全‧城滙屋則大觀園 今日 全‧城滙屋則大觀園 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 最新專欄文章 更多 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 今日 荃灣運輸大樓 曾設婚姻登記處 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 今日 3房：多款屋則選擇 部分連儲物室 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 今日 2房：佔供應逾5成 細2房採開放式廚房 1房：實用469至481呎 位處中低層 今日 1房：實用469至481呎 位處中低層 全‧城滙屋則大觀園 今日 全‧城滙屋則大觀園 全‧城匯 荃灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入