全‧城滙比鄰荃灣西站 SSD期滿放盤增 1房$890萬起

港鐵荃灣西站一帶住宅及商場已入伙、開業一段時間，發展成熟，半新盤全‧城滙陸續鬆綁SSD，連錄二手買賣，1房入場實用481平方呎，叫價$890萬起。

港鐵荃灣西站新屋苑以海景、大型商場及交通便利已自成一隅

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