倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地

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置業家居 2020/09/26

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近月英國推出多項政策刺激經濟及樓市市場，多種因素引發倫敦用家與香港買家新一輪的置業潮。至匯投資集團聯同地產開發投資服務商DWG Hong Kong，推出由英國發展商Mount Anvil打造、位於

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欄名 : 海外置業

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