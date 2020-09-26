小冊子重點概覽： 置業家居 2020/09/26 分享： 1.油漆工程：施工前，須確保牆身及天花底層沒有疏鬆空鼓，否則必須執修妥當後才可進行油漆工程。另外，基層牆身及天花須無污染、含水率不得超過8%，故潮濕日子須預先進行濕度調控才開展工程。油漆常見瑕疵包括起 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 今日 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 今日 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 今日 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 最新專欄文章 更多 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 今日 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 今日 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 今日 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 2020/09/19 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 駿洋邨入伙 3個設計示範 2020/09/12 駿洋邨入伙 3個設計示範 家居 裝修設計 驗樓 詹濟南 消費陷阱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入