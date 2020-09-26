1.油漆工程：施工前，須確保牆身及天花底層沒有疏鬆空鼓，否則必須執修妥當後才可進行油漆工程。另外，基層牆身及天花須無污染、含水率不得超過8%，故潮濕日子須預先進行濕度調控才開展工程。油漆常見瑕疵包括起

...