小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」

【裝修醒醒你】詹SIR除了介紹最新出版的小冊子，亦提示大家簽署裝修工程合約時，應留意以下幾點。「裝修合約中最難分辨的，就是工程細節，尤其是對裝修工程並不熟悉的普羅市民。」詹SIR劈頭一句，大部分業主約

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