小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 置業家居 2020/09/26 分享： 【裝修醒醒你】詹SIR除了介紹最新出版的小冊子，亦提示大家簽署裝修工程合約時，應留意以下幾點。「裝修合約中最難分辨的，就是工程細節，尤其是對裝修工程並不熟悉的普羅市民。」詹SIR劈頭一句，大部分業主約 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 今日 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 小冊子重點概覽： 今日 小冊子重點概覽： 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 今日 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 最新專欄文章 更多 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 今日 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 今日 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 小冊子重點概覽： 今日 小冊子重點概覽： 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 2020/09/19 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 駿洋邨入伙 3個設計示範 2020/09/12 駿洋邨入伙 3個設計示範 家居 裝修設計 驗樓 詹濟南 消費陷阱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入