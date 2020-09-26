  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 03:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」

置業家居 2020/09/26

分享：

【裝修醒醒你】詹SIR除了介紹最新出版的小冊子，亦提示大家簽署裝修工程合約時，應留意以下幾點。「裝修合約中最難分辨的，就是工程細節，尤其是對裝修工程並不熟悉的普羅市民。」詹SIR劈頭一句，大部分業主約

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵
今日
《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵
小冊子重點概覽：
今日
小冊子重點概覽：
免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名
今日
免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名

最新專欄文章 更多

《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵
今日
《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵
免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名
今日
免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名
小冊子重點概覽：
今日
小冊子重點概覽：
第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新
2020/09/19
第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新
駿洋邨入伙 3個設計示範
2020/09/12
駿洋邨入伙 3個設計示範
家居 裝修設計 驗樓 詹濟南 消費陷阱

上一篇文章

小冊子重點概覽：

下一篇文章

免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

滬金融排名升 港須產品創新保優勢
滬金融排名升 港須產品創新保優勢
國情知聞 - 「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機
「秋天第一杯奶茶」 綫上經濟新商機