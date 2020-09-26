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免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名

置業家居 2020/09/26

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【今期有着數】詹SIR特別送出200本親筆簽名《裝修標準修改版》小冊子給本刊讀者，有興趣讀者可於10月2日或之前，憑有效QR碼進行簡單登記便可免費索取。名額有限，先到先得，送完即止。（備註：小冊子將於

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欄名 : 家居頭條

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