免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 置業家居 2020/09/26 分享： 【今期有着數】詹SIR特別送出200本親筆簽名《裝修標準修改版》小冊子給本刊讀者，有興趣讀者可於10月2日或之前，憑有效QR碼進行簡單登記便可免費索取。名額有限，先到先得，送完即止。（備註：小冊子將於 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 今日 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 小冊子重點概覽： 今日 小冊子重點概覽： 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 今日 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 最新專欄文章 更多 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 今日 《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 今日 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 小冊子重點概覽： 今日 小冊子重點概覽： 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 2020/09/19 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 駿洋邨入伙 3個設計示範 2020/09/12 駿洋邨入伙 3個設計示範 家居 裝修設計 驗樓 詹濟南 消費陷阱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入