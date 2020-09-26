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《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵

置業家居 2020/09/26

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香港驗樓界的代表人物，毫無疑問只有一位詹濟南（詹SIR）。剛出版的小冊子《裝修標準修改版》（由香港專業驗樓學會及工程監督師有限公司聯合出版），由詹SIR親自教大家驗收大大小小的家居裝修工程，絕對易看易

...

欄名 : 家居頭條

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