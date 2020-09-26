《裝修標準修改版》小冊子 詹sir教搵家居裝修瑕疵 置業家居 2020/09/26 分享： 香港驗樓界的代表人物，毫無疑問只有一位詹濟南（詹SIR）。剛出版的小冊子《裝修標準修改版》（由香港專業驗樓學會及工程監督師有限公司聯合出版），由詹SIR親自教大家驗收大大小小的家居裝修工程，絕對易看易 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 小冊子重點概覽： 今日 小冊子重點概覽： 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 今日 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 今日 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 最新專欄文章 更多 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 今日 免費送200本小冊子 每本附詹SIR親筆簽名 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 今日 小心裝修合約 隱藏「陷阱條款」 小冊子重點概覽： 今日 小冊子重點概覽： 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 2020/09/19 第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 駿洋邨入伙 3個設計示範 2020/09/12 駿洋邨入伙 3個設計示範 家居 裝修設計 驗樓 詹濟南 消費陷阱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入