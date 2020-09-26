滬金融排名升 港須產品創新保優勢

中國國債將被納入富時世界政府債券指數（WGBI），料吸引更多資金買國債，有助推動人民幣國際化。對香港來說固然增加機遇，但上海在全球金融中心排名再超前香港，香港面臨更大挑戰，須發揮制度優勢和產品創新，例如為國債提供對冲產品，才能鞏固本港獨特角色和地位。

國債「入富」商機大 港須把握機遇

富時羅素宣布，將於明年10月將中國國債納入WGBI，屆時中國債市均被納入3大國際主流債券指數內，意味國際投資機構承認中國國債是低風險金融工具，預料中國債市會迎來多達1,500億美元資金。

中國國債愈來愈受外國機構投資者垂青，截至8月底，外國投資者持國債規模達2.8萬億元人民幣，按年增長逾40%。這與環球低息有關，尤其疫情爆發後，環球央行大幅減息和放水，幾乎陷入零息年代，反觀中國在貨幣政策上保持克制，令中美十年期債券息差拉闊至246點子（簡單來說，即中國債券息率比美國債券高2.46厘，十分吸引），疊加中國在疫下經濟率先復甦，吸引大量資金湧入，令人民幣在過去4個月累升4.7%，而人民幣仍有升值壓力，使外資紛紛視中國國債為低風險、高回報的投資工具。

隨着國債「入富」，相信環球定息收入基金會增持中國國債比率。這對香港來說是個大機遇，因外資主要是透過本港債券通平台買國債，除令本港可從中獲利外，亦提升外資對跨境結算、託管、資產管理和風險管理服務需求，為本港創造更多金融業相關職位。

盡管這是本港的獨特優勢，惟隨着中國加大金融市場開放步伐，如取消外資持股比例限制，令國際金融巨頭紛紛落戶上海，使上海金融中心地位日趨上升。由英國智庫Z/Yen和中國（深圳）綜合開發研究院聯合編製的全球金融中心最新排名榜，上海超越東京，名列第3位，僅次於紐約和倫敦，而香港則排第5位。隨着外資金融機構可直接到上海投資已成趨勢，香港面對的競爭力也愈來愈大，如何保住本港既有優勢將成重大挑戰。

中國加大開放力度，惟更關注金融安全，在金融方面暫時不會全面開放，香港應發揮其市場制度優勢，繼續為中國改革開放服務。雖然外資短期對國債需求殷切，但同時更關注到資金滙出障礙、滙率和利率風險，而中國金融市場又欠缺對冲工具等問題。

推期貨對冲風險 利國家金融安全

由於國債市場規模龐大，外資對國債衍生工具有很大需求，因此港交所 （00388） 行政總裁李小加日前已放風，有意重推離岸國債期貨合約，確保香港成為中國國債期貨產品首個境外市場。離岸國債期貨是以國債為基準的定價產品，為外資提供利率對冲工具，同時加大境外市場和內地市場的聯動，有利國債債市開放，以及推動人民幣國際化。

此外，本港實施普通法，法律制度備受國際商界熟悉，更應利用這制度優勢和人脈關係，幫助中國企業發債融資。中國正銳意推動大灣區發展，港府和財金機構應把握這個機遇，盡快提供跨境融資和金融理財服務，助大灣區產業發展，盡快做出成績來，再拓展到內地其他地區。

國債「入富」，對港而言是有危有機，若能把握機遇，有助提升本港的競爭力，讓內地更倚重香港作融資和風險管理中心，進一步壯大本港國際金融中心地位。

責任編輯：李勝君