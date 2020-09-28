疫情最嚴峻期間的上海，米芝蓮（內地叫米其林）摘星級在高級酒店的中餐，賣到七百元人民幣不到的四人份套餐，可知當時生意艱難。現在基本上是回復市道了，就連廣州都毋須避人流聚會，照常公布今年的米芝蓮得主。整整一年多沒到廣州了，雖則總體獲星的餐廳變動不大，但結果的特點，始終只能跟廣州食友收風。

新出爐的榜單，共十二家摘星，比去年多了一家。有兩家得二星，三星仍從缺。二星的兩家，分別是文華東方內的「江」和在珠江新城的御寶軒，可說沒甚麼意外。值得一提是「江」的主理人黃景輝師傅（「江」是少有連主理師傅名字都標榜出來的中餐廳），最近跨界和幾位大師傅一齊去拍美食劇場，現在果然真是KOL個人聲望人氣招徠的年代，一間餐廳都得靠主理人宣傳輔助。不過，首本菜亞麻籽燒雞及和樂蟹手剁肉餅，確是一新地道粵菜對這兩菜品的做法。

至於唯一新摘星的，是瑰麗酒店內的廣御軒，去年才開，自然沒去過，但探子食家回報，比較有印象是電飯煲乳鴿。注意，是乳鴿，不是飯煲雞，而且之前是hidden menu。

其他一星的名單是：玉堂春暖、愉粵軒、炳勝公館、炳勝私廚、惠食佳（海珠店）、麗軒、利苑（越秀店）、宋、半島名軒。其實，吃慣的是白天鵝的玉堂春暖，歷史悠久，加上白天鵝的派頭，已成老廣州的地道記憶（推薦即叫即燒伊比利亞黑毛豬叉燒）。至於惠食佳的各種啫啫煲也是自己長期心水，至於其他所有「軒」都略為大路。半島名軒則覺得是性價比最高的一家一星，而且最近廣州東站，好方便港人。

廣州的星級另一優點是，很多都有早市點心，這是其他中國城市沒有的老廣特色。