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月餅進食分量建議

副刊版 2020/09/28

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「快到中秋節，我可否吃一點月餅？」彤彤害羞地問，我二話不說：「當然可以！」彤彤興奮得拍手叫好，我鼓勵她：「這個多月以來，你努力減去七磅，以月餅作為小小獎勵當然可以！」

她媽媽隨即從手袋裏拿出一張禮券，遞到我面前，原來是奶皇月餅的換領券，她說：「小小心意，老公說我竟送贈這些高脂高糖食物給你，不過一小件迷你月餅，不要緊吧！」我哈哈笑說：「謝謝！你們太客氣了，中秋節當然要與家人一同吃月餅應節。」彤彤搶着說：「我也喜歡奶皇月餅，有時我會當作早餐吃一個。」我提醒她：「月餅屬油膩食物，不宜作為早餐進食，因腸胃需長時間進行消化，令人飽滯，上課時精神會難於集中；進食過量月餅，更可引致肚瀉呢！」

想吃月餅的話，建議可作為餐與餐之間的小食，與一般小食一樣，每日建議分量為100至150卡路里；一個迷你奶皇月餅（45克）約175卡路里，接近兩茶匙油份，我對彤彤說：「所以，奶皇月餅每次只宜進食半個，記得要與媽媽或妹妹分享。」

媽媽問：「我們也會買冰皮月餅，冰皮月餅感覺不太油膩……」冰皮月餅主要成分為糯米粉及麵粉，餡料用上綠豆蓉或是不同口味的水果蓉，脂肪的確相對較低；一個冰皮月餅（60克）含190卡路里、一茶匙半油份；與奶皇月餅一樣，建議以半個分量為限。

媽媽搭着彤彤膊頭說：「以前她會嚷着要試芒果味、朱古力脆脆，還有黑芝麻味……」彤彤豎起食指放在唇上，示意媽媽不要說出來。我大笑：「那每次先揀選你想吃的兩款口味，其他的就留待下一次，不宜一次放置太多冰皮月餅在室溫下，因為冰皮月餅製作過程不經烘焗，容易沾染並滋生細菌，放置室溫多於兩小時的話，則應棄掉，不宜食用。」至於傳統蓮蓉月餅，一個重約185克，含接近800卡路里、八茶匙油份，所以每次宜進食八分之一至四分之一個為限。

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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