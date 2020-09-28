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Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇

行政人員版 2020/09/28

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【本報訊】自新冠肺炎爆發後，大量企業安排員工在家工作，以減低病毒人傳人的風險。不過，在家工作超過半年，不少員工都想念在公司工作的日子。

Google行政總裁Sundar Pichai早前接受《時代》雜誌

...

欄名 : Good Job Insight

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