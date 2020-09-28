Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 行政人員版 2020/09/28 分享： 【本報訊】自新冠肺炎爆發後，大量企業安排員工在家工作，以減低病毒人傳人的風險。不過，在家工作超過半年，不少員工都想念在公司工作的日子。 Google行政總裁Sundar Pichai早前接受《時代》雜誌 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 2020/09/25 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己 2020/09/24 企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己 英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請 2020/09/23 英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 2020/09/22 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 2020/09/21 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 職場文化 職位招聘 求職招聘 職業生涯 Google 在家工作 疫情 新冠肺炎 肺炎 員工福利 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入