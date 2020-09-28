政治干預司法 周六提名大法官的聯想

特朗普一如所料正式提名巴雷特（Amy Coney Barrett）為最高法院大法官，他是在當地星期六傍晚公布此決定，令我聯想起有名的「星期六晚大屠殺」事件。1973年10月20日星期六，隸屬司法部的「水門事件」特別檢察官考克斯（Archibald Cox），要求牽涉該案的尼克遜總統交出案中錄音帶。尼克遜拒絕，還叫司法部長炒掉考克斯，部長及副部長都拒絕而辭職。美國媒體冠之以「大屠殺」這樣的標題，尼克遜的做法引起軒然大波，「水門事件」引發的憲政危機愈陷愈深，最終結果大家都知道，尼克遜在國會彈劾壓力下黯然辭職。

這件事，和特朗普提名巴雷特都在星期六發生，事件性質固然不可直接相提，然而想深一層也有共通之處。尼克遜擺明干預司法人員不要在當時查他，而特朗普則較長遠，安插保守派「自己友」大法官入最高法院，暗地裏干預他們在判案時，維護共和黨保守派理念。雖然正如我曾經說過，大法官坐正之後睬不睬你是另一回事，反正無人可以炒做一世的大法官魷魚。

特安插保守法官 金斯伯格之過？

美國口說標榜三權分立，其實在某些形式上，行政一直干預司法，只不過在暗裏。不單共和黨安插法官，民主黨當然亦有。《紐約時報》周末有篇報道，對於我這種探求內幕的人，可讀性比其他新聞都來得高。在題為《The Quiet 2013 Lunch That Could Have Altered Supreme Court History》的文章，暗指特朗普又成功為共和黨安插大法官這件事上，是剛離世的金斯伯格一手造成的。

報道指奧巴馬早在2013年，邀請金斯伯格和他共進私人午餐，為免被批評行政干預司法，這次飯局刻意低調。奧巴馬當時想勸退重病纏身的金斯伯格，提到2014年中期選舉民主黨可能輸掉參議院給共和黨，那麼他提名年輕大法官就會有阻滯，言談間暗示她把位置讓出來，好等民主黨提名一位較年輕的自由派大法官入最高法院。然而當時已經80歲、並且患過兩次癌症的金斯伯格明確拒絕退休。最終拖到特朗普意外當選，今天更導致連巴雷特在內，保守派將得以在最高法院9名大法官中佔據6席，是自由派1倍。

在美國，不單行政企圖干預司法，立法亦干預司法，當然非指干涉如何判案，是指參議院多數黨協助安插法官，或者否決少數黨提名的法官。自1789年華盛頓就任總統到2018年的200多年裏，各屆總統一共向參議院提交了164個大法官審議案，當中有各種原因重複提名的，所以實際被提名的是144人。在164個審議案中，有126個被參議院批准，最後加上其他原因，實際成為大法官的只有114人，不少人被阻撓。

其中一位被否決的，是博克（Robert Bork），他獲得尼克遜提拔出任代理司法部長，執行了開除「水門事件」特別檢察官考克斯的命令。後來，同屬共和黨的列根上任，提名博克當最高法院大法官，受民權組織和女權運動者抵制，指他在種族平權及墮胎等多方面非常保守。在參議院聽證會上，他回答為甚麼想成為大法官時，回答說是一場學術的盛宴（It would be an intellectual feast）。這答案出事，被指印證了他不關心民間疾苦，大部分輿論不看好他，結果他被民主黨控制的參議院否決了。值得一提的是。在符合規程的聽證及投票中，有6名共和黨議員倒戈反對他，也不只是民主黨在阻撓。列根後來提名的另一位大法官甘迺迪（Anthony McLeod Kennedy），則獲得參議院接近一致同意，也可以說民主黨沒有簡單地因黨派立場而阻撓總統提名。但如果相信每一次兩黨都根據理智和客觀，審視總統的法官提名這個憲法賦予參議院的權利的話，也未免流於天真。

麥康奈爾唱雙簧 助確認各級法官

今次與特朗普唱雙簧合作送巴雷特進最高法院的，是參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。他在參議院混了35年，隨着黨內位置愈高，立場愈來愈右。2002年出任共和黨黨鞭、2015年成為參議院多數黨領袖後，他開始全面阻撓奧巴馬的聯邦各級法官任命聽證。奧巴馬最後兩年任期，只有18名地方法院法官和一名上訴法院法官得到確認，是杜魯門以來最少。相比老布殊、克林頓等最後兩年有50多至70名地方法官，10至15名上訴法官確認差距甚大。

特朗普2017年就任，麥康奈爾以高速效率填補奧巴馬任內遺留的空缺。在聯邦三級法院共通過了200名保守立場法官的任命，平均每個月批准5名法官。由於麥康奈爾的加持，曾經當過他議員實習生的一名法官，一年連跳兩級，當上巡迴上訴法官。特朗普曾向人透露在任期結束前，希望爭取到提名300名保守派法官進各級聯邦法院。

麥康奈爾沒有權提名法官，特朗普有，大家就合作一下。麥康奈爾借特朗普把保守、年輕法官安排到各級聯邦法院，以保證美國法院保守派理念不變。特朗普本來就沒有所謂，但他需要的是共和黨保守派及虔誠教徒的支持票，於是從保守派人士提供的法官名單點將，再交予麥康奈爾通過。

共和黨透過各級保守派法官的判決，維持美國社會的右翼力量。去到最高法院層面來說，可以做到的包括通過判例，增加擁槍權、改變同性婚姻政策、甚至取消平權法案、給予特朗普更多權力等等。至少在短期內，如果11月大選結果有任何爭拗，都是最高法院來決定的。如果你是特朗普或麥康奈爾，會歎慢板嗎？

▲ 特朗普（左）在上周六正式提名巴雷特（右）出任最高法院大法官，將令高院的保守派法官增至6位。（路透社圖片）