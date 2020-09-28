社區支援康復者 走出新冠後遺症

英國政府為新冠康復者提供遙距支援，應對多種身心後遺症。

新冠肺炎帶來的心理創傷尤需正視，幸而本港已有社區資源支援患者康復。

康復仍憂「復陽」 恐失眠焦慮

英國國民保健署（NHS）推出一項名為Your COVID Recovery的康復計劃，讓當地曾經感染新冠病毒的患者可就呼吸、心理健康問題等獲得支援，包括遙距諮詢、運動訓練以鍛練肌肉、心理治療、亦可透過網上群組結識其他康復者，在居家抗疫期間互相打氣。

據美國馬約診所表示，大部分新冠患者在數周內可完全痊癒，但部分康復者可出現後遺症，包括疲憊、咳嗽、氣促、關節痛等，嚴重者更可出現心臟及肺部等器官受損，曾使用呼吸機的患者更容易出現創傷後遺症（PTSD）、抑鬱及焦慮。當地一項針對新冠康復者的調查更發現，約半人士難以集中或入睡、記性變差、及無法保持身體活躍。

新冠患者即使康復，亦或擔憂「復陽」，這是他們一大壓力來源。越南網紅Nga Nguyen及其妹妹今年初染疫後，被大批網民圍攻其Instagram帳戶批評她們不負責任，更有女子僅因外貌相似、被誤認為是她的姐妹，遂被網民指摘繼續外出播毒。美國也有康復者表示，就連家人都在迴避自己，完全不理會自己內心孤獨至極。

本港精神科專科醫生李明冲接受電台訪問時表示，本地患者康復後面對社會壓力，例如擔心「復陽」再傳染身邊人，可令他們出現情緒問題例如失眠及情緒波動，建議康復者盡可能與朋友保持電話聯絡、多到戶外讓生活節奏恢復正常，而親友的接納更能幫助他們重新過上正常生活。

親朋網友釋善意 表理解關心

浸大正在招募康復者進行一項將運動及中醫藥結合的新冠肺炎復康研究，康復者可參與遙距訓練計劃，透過在綫進行帶氧訓練、吸氣肌肉訓練療程等，緩解呼吸困難徵狀、改善身體機能、及紓緩精神健康問題帶來的困擾，中草藥亦可起增強免疫系統。

Facebook上更出現多個專為新冠康復者而設的社交群組，例如紐約的「Covid-19 Recovered - Survivors」歡迎來自世界各地的康復者及他們的親友加入，讓因疫情而被孤立的人士可以得到陌生人的善意與支持，亦可與其他過來人分享多項居家抗疫的經驗及小貼士。

陌生人尚能做到如此，康復者的親友更不應在這時候背棄他們，即使是遙距表達關心與理解，也可幫助他們挺過難關。

▲ 對新冠肺炎康復者的親友來說，即使是遙距表達關心與支持，也可幫助他們挺過難關。（資料圖片）