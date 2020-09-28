新盤供應量雖多 減價搶客機會微

在剛過去的周末，新盤出現排隊人龍，反映疫情緩和，樓市氛圍好轉，料發展商會加快開盤步伐，而下季潛在供量多達逾9,000伙。惟發展商持貨力強，加上未來私樓批地供應減少，相信不會因下季新盤供應量多，為了追業績而減價。

發展商持貨力強 資金回籠壓低

過去兩天，多個新盤共734伙推售，獲超額認購，結果約330伙成交，是三個月來最旺的周末。由於這些新盤大部分並非首次開售，而且屬貼市價開盤，個別新盤仍能賣出6至7成單位，市場人士認為銷情可算是很好。

新盤銷情暢旺，皆因儲局表明未來3年都不會加息，超低息環境持續一段頗長日子，加上目前800萬元以下新盤可承造9成按揭，市民上車較易，疊加疫情緩和，當局放寬限聚令至4人，增加了市民睇樓意慾，從而把被遏抑多月的購買力釋放出來。

樓市氣氛轉好，相信會加快發展商推盤的速度，因之前疫情先後三度爆發，出於防疫需要，發展商被迫推遲售樓，以致首8個月只累售9,217伙，距離去年全年賣出21,038伙目標仍有一段距離，惟有趁餘下3個月跑數。據本報統計，下一季有24個新盤可推售，涉及9,076伙。

下季新盤供應量增多，即使發展商有追數壓力，料不會減價吸客。首先，發展商財力雄厚，負債水平約10%至20%，沒有太大財務問題，加上超低息環境持續，令持貨成本在可控範圍內，使其資金回籠壓力並不大。

入市前留意風險 考量工作穩健

此外，土地短缺問題仍未解決，港府前年將公私樓建屋比例由6:4改成7:3，令私樓供應目標由原先每年18,000伙，不斷下調至今個財政年度的12,900伙。

隨着政府供賣地建住宅的地皮減少，而物業落成需時，現時賣地減少的結果，將在4至5年後才逐漸反映在落成量上，意味未來私樓供應將進一步減少，讓發展商更加惜貨，不會因下季供應量多而大幅減價求售，故準買家如抱着有機會執平貨的心態等入市，未必成功。

不過，下季新盤供應增多，意味可供準買家選擇的機會也更多，尤其新界東將會有多個樓盤可能同時推出，買家不妨貨比三家，除比較呎價、地點外，還可看看哪個新盤提供更多優惠，哪些優惠更適合自己，在比較後才決定入市。

準買家入市機會增多，但也需要留意風險，尤其疫情反覆，港府已放風不會有第三輪保就業計劃，意味11月後企業可能隨着計劃結束而縮減規模。花旗銀行早前公布的香港千萬富翁調查顯示，79%人對未來一年樓市看法保守，因此準買家入市前更須審慎，除了量力而為，考慮個人負擔能力，更要顧及工作是否穩健。

責任編輯：陳楚源