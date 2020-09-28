7-11 x Snoopy概念店 買咖啡送狗骨頭造型曲奇

今年7-Eleven同美國人氣連載漫畫《花生漫畫PEANUTS》、日本時尚生活品牌niko and...合作，以「HAPPINESS IS...」做主題，推出一系列企劃，仲喺香港同澳門第一次開咗4間7-Eleven x Snoopy嘅「HAPPINESS IS...」概念店，為大家喺呢段沉悶日子注入快樂元素！

聽公關姊妹講，香港3間概念店分別位於旺角豉油街、花園街、登打士街，其中最矚目嘅係豉油街嘅概念店，將Snoopy同PEANUTS漫畫中嘅經典大型黃色校巴搬到店內，重現漫畫中Charlie Brown同朋友仔返學前等校巴嘅情景，由大門到牆身、雪櫃、熱賣點等位置都經過精心設計㗎。

指定概念店嘅7Café仲會推出買咖啡送狗骨頭造型曲奇，配上Snoopy咖啡杯，好可愛啊！另外，即日起大家仲可以去指定概念店換購一系列Snoopy專屬設計嘅產品，有2款超萌寵物用品，除咗喺指定概念店可以優先發售外，亦可在7仔預購站預購，或買任何Hot Shot、7Café、7-SIGNATURE或7-SELECT產品，以換購價換購㖭。

本文轉載自《晴報》

▲ 7-Eleven係香港開咗3間7-Eleven x Snoopy概念店，大家快啲去朝聖啦。圖為登打士街7-Eleven。

▲ 7-Eleven係香港開咗3間7-Eleven x Snoopy概念店，大家快啲去朝聖啦。圖為豉油街7-Eleven。

▲ 7-Eleven係香港開咗3間7-Eleven x Snoopy概念店，大家快啲去朝聖啦。圖為花園街7-Eleven。

▲ 概念店內有好多打卡位。