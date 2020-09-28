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「疫」境自強 香港製造速配超市買手創三贏

行政人員版 04:00 2020/09/28

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面對「疫」境有危亦有機，惡性競爭只會令市場萎縮，識得合作，互助互利，隨時製造雙贏甚至三贏嘅局面。特別係「香港製造」嘅品牌，有創意又有質素，黛安知道，惠康同Market Place早前為本地製造嘅品牌，舉行咗一個「本地製造品牌速配超市買手」綫上見面會，聽講今次反應好踴躍，吸引逾60個本地製造嘅品牌參加，當中包括食物、飲品、糧油雜貨同日用品等，唔少品牌質素都好高。

當日超過15位惠康同Market Place by Jasons嘅買手，聯同參與品牌商戶透過視像，直接喺綫上對話，透過互相交流意見，一齊發掘營商新機遇。希望同香港製造嘅品牌合作，為大家帶嚟更多元化嘅購物享受，疫市創造三贏局面。合適嘅品牌即將喺8間惠康、Market Place by Jasons同Market Place嘅「香港製造系列」上架，包括用20年新會陳皮同意大利西西里檸檬，經過13個鐘天然燉製嘅「仁和號老陳皮冰糖燉檸檬」，最啱入秋潤一潤；仲有承載住三代TVB香港原味道介紹過嘅ONEMOREDISH醬料，佢哋嘅三重香蔥油結合紅頭蔥、京蔥同日本萬能蔥，口感微帶辛辣，用嚟撈麵同煮雞就啱晒！

本文轉載自《晴報

惠康同Market Place早前舉行「本地製造品牌速配超市買手」綫上見面會。

仁和號老陳皮冰糖燉檸檬即將喺8間惠康、Market Place by Jasons同Market Place有得賣喇。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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