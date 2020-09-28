低成本投資顧問服務   「專家」助建投資組合

近年數據的應用改變了各行業的營運模式，亦為你我的生活創造更多可能——更舒適的生活、更高效的工作表現、更理性的投資決定。事實上，配合相關科技的發展，被稱為「智能投顧」的智能投資平台（Robo-advisor）近年愈趨普及，究竟有關平台有何優勢，在選用時又要注意哪些事情呢？立即為大家介紹！

操作收費為首要考慮

智能投顧與傳統理財顧問一樣，能夠為客戶提供多種投資及財富管理服務，客戶只需設定各項相關的財管資訊，例如投資金額、風險屬性、投資目標等，智能投顧就會結合市場數據並利用演算法，在線上提供自動化的投資建議。由於整個分析過程完全自動化，故投資者除可減省顧問費用，而且鮮被市場情緒及氣氛影響，所以為投資者提供的建議亦較為理性。

近年，市場上的智能投顧服務愈來愈多，大家在選用相關服務時需要注意事情呢？首先相關程式必定要簡潔易用，例如一個手機應用程式（App）即可處理多項服務，如提交分析資訊、操作買賣決定、提供全天候監察和適時建議等。另外，由於收費相宜是智能投顧的特點之一，所以相關產品的收費亦應在考慮之列，確保投資者能以較低的成本，獲取最大的回報。

中信銀行(國際) Robo 360

以中信銀行(國際)的Robo 360（「智投 360」）為例，大家只要下載及安裝inMotion手機App，並透過當中的Robo 360訂定投資目標，它便會透過量化分析向你提供建議，助大家進行資產配置，並揀選基金，從而建立個人化投資組合。交易後，大家更可透過Robo 360了解及追蹤組合表現，而程式亦會因應大家的基金組合評級、預期目標，適時為大家提供調倉建議。

Robo 360—4步建立個人化投資組合：

1. 下載及安裝inMotion手機應用程式

2. 透過Robo 360建立目標，即時掌握預期成果

3. 在Robo 360的建議下進行資產配置，並揀選基金

4. Robo 360為你監測投資組合，適時提供調倉建議

Robo 360不只簡單易用，而且除了每年1%的諮詢顧問費外，不設其他收費。絕對是低成本、零難度，只要一部智能手機即可輕鬆展開個人化投資大計！現時透過inMotion開立智投 360 戶口即享 12 個月$0 諮詢顧問費優惠。(詳情參閱 https://bit.ly/robo360hket2)

而10月1日起，新客戶透過inMotion手機應用程式同步開立儲蓄、投資及虛擬信用卡戶口，更有機會獲得總值HK$1,888的迎新獎賞！活動詳情將於如下頁面公佈 https://bit.ly/robo360hketi 敬請留意！

想了解更多Robo 360的使用方法和特點，請即瀏覽：https://bit.ly/robo360hket3

優惠受有關條款及細則約束。投資涉及風險。借定唔借？還得到先好借！

(資料由客戶提供)