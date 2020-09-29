農夫山泉能否令鍾睒睒長時期成為中國首富都好，這種低調但極富爭議經歷的創業者，確實是中國過去三十年的致富傳奇縮影。非常野蠻生長，曾經一敗塗地，有點勇悍手段，但當看準機會，抓住風口和順着大市場需求，創出不是人人都能複製的奇迹。

來自浙江諸暨（西施故鄉），之前鍾睒睒到海南島的硬拼和失敗也是略有所聞，趁海南建經濟特區，記者出身的他，先是想去搞報紙。拿不到出版號，就轉行賣過各種東西：窗簾、海鮮、口服液、養生丸，是最後者的保健食品令他賺得第一桶金。

有次去千島湖，本意是想去買酒廠，生產酒類產品。事實上，現在千島湖周邊是有不少釀酒場，許多杭州開發的啤酒，特別是近年流行自製精釀啤酒，都強調用的是千島湖的水，可知在許多人心目中，千島湖的水質像是種保證。

原本想製酒的鍾睒睒，說喝了千島湖的水，他的啟發就變成賣水。不過，千島湖的歷史本身也是傳奇，更值得一記。

去年已通高鐵，由杭州等江浙城市過去，縮減到一小時左右。現在圍湖邊第一綫面江的，都是豪華酒店。在這些現代化與高級旅遊消費之前，它有着更隱密的傳奇。除了是一九九四年發生的那段台灣客被打劫及燒死的新聞外（那是好多人第一次聽到千島湖這名字，也是中國新聞史的極重要案例），更好奇是它那已沉進湖底的淳安古城。這裏以前沒有湖，只有新安江流過的小縣城。一九五四年中央宣布要在此建水力發電站，先後遷移了兩個縣城三十多萬人，其後封山改河，水平上升，把幾百年的古村都永遠沉下水底，最近有紀錄片拍了潛水重訪這些水底遺址的畫面，好多屋宇牌匾保存完好，像水底世界，相當感懷。