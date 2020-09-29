在超市跟Bonnie遇上，她推着手推車，放滿四大盒湯圓，我問：「今日有減價？」

「當然啦！加上湯圓要早點入貨，免得撲空，你知道嗎？中秋當日，湯圓貨架往往空空如也，所以要做足準備。」她說。

我喃喃自語：「其他東西又不見你準備得那麼充足！」她好像聽到我的心語，說：「對於食這方面，我會準備得特別周詳！」

「但該不用買四大盒那麼多！」我搖搖頭說道。

「兩盒麻蓉、一盒紅豆、一盒花生，每人六粒，差不多了。」她屈指算算，說道。

我愕然地瞪着她，怪叫：「每人六粒？每粒五十卡左右，即是一份宵夜三百卡，太多了吧！還未計糖水的熱量。」

她堅持地說道：「中秋湯圓不能少。」

「對。中秋湯圓應節是可以的，但宜減少分量，一碗兩粒也不錯吧！不計糖水熱量，大概是一百卡。」我向她建議。

她瞪着我質疑地說：「兩粒？碗裏空空蕩蕩的，不好意頭啊！」

對於迷信的人，相信要用上這個方法，我和顏悅色說：「兩粒，寓意團團圓圓、雙雙對對。想『化解』空蕩，可以用芋圓或地瓜圓。」

她一聽，興高采烈地問：「是台北九份的芋圓嗎？很掛念！可惜，今年應該不能外遊了。」

「要吃地瓜圓或芋圓不用跑到台灣，自家製作也不難。先蒸熟芋頭、地瓜，待涼壓成蓉，添加少許糖、木薯粉和水搓勻，切粒就可以了。芋圓或地瓜圓纖維高，而且沒餡沒脂肪，比湯圓的熱量低且飽肚，吃滿滿的一碗，既可吃少點湯圓，又可減少脂肪攝取。」

她否決了我的建議：「我大概沒閒情做。」

「很多賣台灣食物店也有售芋圓的。」我說。

「如果你打算做，可多做一份給我！」她露出了狡猾的神情。

「其實，簡簡單單加番薯也可『化解』空蕩的。」我才不會上當。