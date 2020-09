買來的新奧爾良 沒雞翼卻有快活

近日說最高法院及政治比較多,今天想談輕鬆一點的話題。在特朗普提名巴雷特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的新聞當中,有一個細節吸引我注意。這位48歲的未來大法官,生於路易斯安那州的新奧爾良(New Orleans)。

新奧爾良,是全美歷史最悠久城市之一,美國劇作家田納西.威廉斯(Tennessee Williams)曾說:「美國只有三座城市:紐約,三藩市和新奧爾良,其他地方都是克利夫蘭。」(There are only three cities in the United States, New York, San Francisco, and New Orleans. Everywhere else are Cleveland.)在在反映新奧爾良的地位。

醉生夢死之地 美向拿破崙買下

又說一點歷史,1718年,法國殖民者在密西西比河高地建設了一座城市,以當時法國攝政王奧爾良公爵命名,法國有一座城市叫奧爾良(Orléans),所以美洲這個城市,叫新奧爾良。當時法國宮廷窮奢極侈,新奧爾良成為了法國奢靡的北美洲新貴之地,去那兒醉生夢死,有着「The Big Easy」綽號(有譯作:大快活)。

1763那年,美國還未獨立,法國將新奧爾良割讓給西班牙。後來西班牙在北美的勢力逐步消亡,1800年新奧爾良又回歸法國。剛建國20年多一些的美國嫌國土不夠大,於是向拿破崙提出,買下包括新奧爾良的一大片土地。拿破崙等錢使,因為和英國人打仗要很多錢,於是答應賣地給美國。

1803年,美國以1,500萬美元買下了逾210萬平方公里土地,即大約2,000個香港,令美國國土擴大將近一倍。那片土地,包括了今天的路易斯安那州,和該州著名港口城市新奧爾良。當年1,500萬,有人計過大約等於今天3億美元左右。以今天來說不太多,但在當年就是巨款,不出一兵一卒,單用錢就買來半壁江山,美國人真要感謝英明的傑斐遜總統。

在新奧爾良的法國移民後代,堅持自己的文化傳統,拒絕和蜂擁而至的美國人來往,於是有了如今聞名世界,新奧爾良的中心遊客區French Quarter(法國區)。那兒約300年歷史,雖然叫法國區,由於經歷過西班牙統治,加上18世紀兩場毁滅性大火,幾乎燒毁法式建築,所以目前絕大多數留存下來的古建築都是西班牙風格。

新奧爾良的故事太多,對於香港人,提起新奧爾良或者多數聯想「新奧爾良雞翼」,不少人亦已聽聞當地沒盛行這種雞翼,正如加州並沒有所謂「加州牛肉麵」。「新奧爾良雞翼」的由來,有這樣一種說法:其實當中的「奧爾良」,指的不是美國新奧爾良,而是法國奧爾良,原名「奧爾良雞翼」。後來有人研製出一種新口味,取名「新奧爾良雞翼」。所以,「新奧爾良雞翼」實際上是「新的奧爾良雞翼」,而不是美國「新奧爾良的雞翼」。

除了雞翼,大多數人都聽過新奧爾良是爵士樂(Jazz)之鄉。當年帶動Jazz紅遍全美的the Original Dixieland Jazz Band就來自新奧爾良,但最出名的還是Louis Armstrong。爵士樂身上有着明顯非洲基因,因為當年大量當地黑奴來自西非國家。黑奴與爵士樂,是一個龐大話題。

現代新奧爾良令人聯想的,自然離不開她和大自然的慘痛搏鬥。2005年颶風卡特里娜帶來的洪水,淹沒了8成的新奧爾良,淪為重災區,常住人口銳減幾十萬。患難見真情,大家不知是否記得,荷里活巨星畢彼特為協助受颶風侵襲的災民重建家園,不單出錢出力,還舉家搬到新奧爾良,親自監督房屋重建,他甚至被親切喚作「新奧爾良的兒子」。他也不是做做戲,一住便住了4年。在市長選舉前夕,畢彼特更被推薦參選,因為可以更大程度幫助當地人。不過,輿論轟烈了一陣後,大家才發現他並不符合參選資格,因為市長候選人必須在當地住滿5年,而他只住了4年。當不成市長,他只好說:「當市長這種活,不是我擅長的。」

陸沉會消失? 新奧爾良要趁早去

即使畢彼特當上新奧爾良市長,長遠也救不了她。位處沿海,本就容易受颶風影響,加上整個城市處於海平面以下,一直以來有種說法,新奧爾良在逐漸下沉,到本世紀末大部分地區將不復存在。所以人們說:「新奧爾良要趁早去,因為不知道何時她會消失。」

正因為這個城市歷史太沉重,災難太過頻繁令人欷歔,加上旅遊城市玩樂氛圍,以及人人被爵士樂釋放的幽怨靈魂,在當地很容易就感受到「夜夜笙歌,日日糜爛」等享樂主義風氣。如果不知道明天會發生甚麼,那麼就今朝有酒今朝醉。然而,在慾望滿足的一刻,也將是付出代價的時候。

今年初,在新冠肺炎已經出現下,當地如常舉行著名的Mardi Gras街頭狂歡節。狂歡過後,新奧爾良成為全美新冠肺炎增長速度最快地區之一,而且當地人均新冠死亡率是紐約2倍。除了因為人群傳播,醫療水平比全美不少地區較低,還有一個當地頗普遍的,新奧爾良人一般比較肥,肥胖、糖尿病和高血壓比率明顯高於全美。究其原因,一般相信是飲、食、玩吧。似乎他們真的很「大快活」,活在當下,及時行樂。

▲ 今年初疫情初現,新奧爾良卻如常舉行狂歡節(圖),結果成為全美新冠肺炎增長最快地區之一。而2005年新奧爾良受颶風卡特里娜吹襲,荷里活巨星畢彼特為協助災民,舉家搬到當地,因此被稱為「新奧爾良的兒子」。

▲ 今年初疫情初現,新奧爾良卻如常舉行狂歡節,結果成為全美新冠肺炎增長最快地區之一。而2005年新奧爾良受颶風卡特里娜吹襲,荷里活巨星畢彼特(圖)為協助災民,舉家搬到當地,因此被稱為「新奧爾良的兒子」。(法新社資料圖片)