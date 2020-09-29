買來的新奧爾良 沒雞翼卻有快活

近日說最高法院及政治比較多，今天想談輕鬆一點的話題。在特朗普提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官的新聞當中，有一個細節吸引我注意。這位48歲的未來大法官，生於路易斯安那州的新奧爾良（New Orleans）。

新奧爾良，是全美歷史最悠久城市之一，美國劇作家田納西．威廉斯（Tennessee Williams）曾說：「美國只有三座城市：紐約，三藩市和新奧爾良，其他地方都是克利夫蘭。」（There are only three cities in the United States, New York, San Francisco, and New Orleans. Everywhere else are Cleveland.）在在反映新奧爾良的地位。

醉生夢死之地 美向拿破崙買下

又說一點歷史，1718年，法國殖民者在密西西比河高地建設了一座城市，以當時法國攝政王奧爾良公爵命名，法國有一座城市叫奧爾良（Orléans），所以美洲這個城市，叫新奧爾良。當時法國宮廷窮奢極侈，新奧爾良成為了法國奢靡的北美洲新貴之地，去那兒醉生夢死，有着「The Big Easy」綽號（有譯作：大快活）。

1763那年，美國還未獨立，法國將新奧爾良割讓給西班牙。後來西班牙在北美的勢力逐步消亡，1800年新奧爾良又回歸法國。剛建國20年多一些的美國嫌國土不夠大，於是向拿破崙提出，買下包括新奧爾良的一大片土地。拿破崙等錢使，因為和英國人打仗要很多錢，於是答應賣地給美國。

1803年，美國以1,500萬美元買下了逾210萬平方公里土地，即大約2,000個香港，令美國國土擴大將近一倍。那片土地，包括了今天的路易斯安那州，和該州著名港口城市新奧爾良。當年1,500萬，有人計過大約等於今天3億美元左右。以今天來說不太多，但在當年就是巨款，不出一兵一卒，單用錢就買來半壁江山，美國人真要感謝英明的傑斐遜總統。

在新奧爾良的法國移民後代，堅持自己的文化傳統，拒絕和蜂擁而至的美國人來往，於是有了如今聞名世界，新奧爾良的中心遊客區French Quarter（法國區）。那兒約300年歷史，雖然叫法國區，由於經歷過西班牙統治，加上18世紀兩場毁滅性大火，幾乎燒毁法式建築，所以目前絕大多數留存下來的古建築都是西班牙風格。

新奧爾良的故事太多，對於香港人，提起新奧爾良或者多數聯想「新奧爾良雞翼」，不少人亦已聽聞當地沒盛行這種雞翼，正如加州並沒有所謂「加州牛肉麵」。「新奧爾良雞翼」的由來，有這樣一種說法：其實當中的「奧爾良」，指的不是美國新奧爾良，而是法國奧爾良，原名「奧爾良雞翼」。後來有人研製出一種新口味，取名「新奧爾良雞翼」。所以，「新奧爾良雞翼」實際上是「新的奧爾良雞翼」，而不是美國「新奧爾良的雞翼」。

除了雞翼，大多數人都聽過新奧爾良是爵士樂（Jazz）之鄉。當年帶動Jazz紅遍全美的the Original Dixieland Jazz Band就來自新奧爾良，但最出名的還是Louis Armstrong。爵士樂身上有着明顯非洲基因，因為當年大量當地黑奴來自西非國家。黑奴與爵士樂，是一個龐大話題。

現代新奧爾良令人聯想的，自然離不開她和大自然的慘痛搏鬥。2005年颶風卡特里娜帶來的洪水，淹沒了8成的新奧爾良，淪為重災區，常住人口銳減幾十萬。患難見真情，大家不知是否記得，荷里活巨星畢彼特為協助受颶風侵襲的災民重建家園，不單出錢出力，還舉家搬到新奧爾良，親自監督房屋重建，他甚至被親切喚作「新奧爾良的兒子」。他也不是做做戲，一住便住了4年。在市長選舉前夕，畢彼特更被推薦參選，因為可以更大程度幫助當地人。不過，輿論轟烈了一陣後，大家才發現他並不符合參選資格，因為市長候選人必須在當地住滿5年，而他只住了4年。當不成市長，他只好說：「當市長這種活，不是我擅長的。」

陸沉會消失？ 新奧爾良要趁早去

即使畢彼特當上新奧爾良市長，長遠也救不了她。位處沿海，本就容易受颶風影響，加上整個城市處於海平面以下，一直以來有種說法，新奧爾良在逐漸下沉，到本世紀末大部分地區將不復存在。所以人們說：「新奧爾良要趁早去，因為不知道何時她會消失。」

正因為這個城市歷史太沉重，災難太過頻繁令人欷歔，加上旅遊城市玩樂氛圍，以及人人被爵士樂釋放的幽怨靈魂，在當地很容易就感受到「夜夜笙歌，日日糜爛」等享樂主義風氣。如果不知道明天會發生甚麼，那麼就今朝有酒今朝醉。然而，在慾望滿足的一刻，也將是付出代價的時候。

今年初，在新冠肺炎已經出現下，當地如常舉行著名的Mardi Gras街頭狂歡節。狂歡過後，新奧爾良成為全美新冠肺炎增長速度最快地區之一，而且當地人均新冠死亡率是紐約2倍。除了因為人群傳播，醫療水平比全美不少地區較低，還有一個當地頗普遍的，新奧爾良人一般比較肥，肥胖、糖尿病和高血壓比率明顯高於全美。究其原因，一般相信是飲、食、玩吧。似乎他們真的很「大快活」，活在當下，及時行樂。

▲ 今年初疫情初現，新奧爾良卻如常舉行狂歡節（圖），結果成為全美新冠肺炎增長最快地區之一。而2005年新奧爾良受颶風卡特里娜吹襲，荷里活巨星畢彼特為協助災民，舉家搬到當地，因此被稱為「新奧爾良的兒子」。

▲ 今年初疫情初現，新奧爾良卻如常舉行狂歡節，結果成為全美新冠肺炎增長最快地區之一。而2005年新奧爾良受颶風卡特里娜吹襲，荷里活巨星畢彼特（圖）為協助災民，舉家搬到當地，因此被稱為「新奧爾良的兒子」。（法新社資料圖片）