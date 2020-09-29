商戶勿鬆懈 港府應設違例黑名單

香港的新冠疫情，經過兩個多月較嚴謹的限聚令，以及全民檢測計劃之後，終於將第三波控制下來。在過去一個星期，本地感染個案已經跌至單位數字（惟昨日卻有10宗確診），雖然時有出現源頭不明的個案，但整體疫情仍傾向平穩。

政府陸續放寬限聚令，雖然仍然不准在公眾地方四人以上的聚集，但大部分的公共場所、學校以及消閒設施已開放供市民使用。學校方面包括幼稚園、小學及中學已開課，各校也採取不同的策略，如盡量減少學生共同用膳，以及課餘後的活動等，課室亦提供足夠的距離以及間隔，上學的時間學生必須全天候戴上口罩，有些學校更准許學生繼續綫上上課，減少過多學生擁擠在同一課室內。

運動場所均有人數限制，雖然做運動的時候容許不佩戴口罩，但在戶外地方，如果人與人之間距離相隔較遠，感染的機會相對較低。至於食肆及消閒場所如酒吧、按摩及浴室，仍然只限於四人以下的聚集，而食肆場所等亦需要定期作消毒，以減少病毒傳播。

放寬限聚消費增 慎防小型爆發

由於市民在限聚令實施之下長時間困在家中，放寬後令更多市民出外報復性消費，商戶把握機會為客人提供優惠，多做生意實在無可厚非。但由於香港仍未完全零確診，一些隱性傳播鏈仍有機會散播病毒，如大家過度放鬆的話，有機會像7月初的時候導致小型爆發個案出現，而是次限聚令放寬的實際效果，也要滯後個多星期才出現。故此，市民雖可稍為放鬆防疫措施，卻不能過度放鬆，商戶亦應遵守及配合政府的防疫措施，以達到最佳抗疫效果。如果一些食肆或店舖不遵守限聚令，容許四人以上聚集，其實除顧客外，違例食肆及商戶更要負上一定責任，政府更應考慮設立商戶黑名單，向這些違例的商店作突擊檢查，重犯的話提高罰則，甚至勒令停業。

一些高危的設施，如醫院、學校等，衞生防護中心應該安排人員，作定期環境抽樣檢查，便於找出環境污染的源頭。從事高風險行業的工作人員，則應定期如每周作新冠病毒測試，除工作外盡量減少外出，亦應為自己到過的地方作記錄，方便追蹤緊密接觸者，減輕傳播。

至於健康碼，其實早在數月前已經開始籌備，但由於疫情反覆，至今仍未有時間表。但香港其實有數以10萬計的市民需要往返內地或澳門工作及生活，很多市民在最近大半年，都被迫改變生活方式或居住地點，影響工作及生計。目前香港市民如要往返廣東省或澳門，需要隔離28日，離境前要持有香港政府認可的陰性檢測結果。

健康碼檢測昂貴 市民卻步

在全民檢測計劃之後，相信市民較為接受檢測後離境的安排，但是由於現在的認可機構仍只是私家醫院診所和化驗所，收費亦較高昂，令人卻步，其成本亦較全民檢測平均測試的費用（約200多元）昂貴6、7倍以上。

更甚者有私家醫院在疫情下各出奇謀，以防疫為藉口，硬性規定所有住院病人入院前必須接受私家醫院內提供的檢查，費用往往高達2,000多元，白白掏空市民。

一些學會的領袖更務求掏空政府儲備以及「落政府面」為目標，更提出要求全民派錢數千元作檢查之荒謬言論。政府要以保障市民的健康為己任，作為醫療服務的舵手，必須認清莊閒敵友，以謙卑務實的態度從病人的角度着想，對乘機濫收費用的服務提供者，以及妖言惑眾的既得利益者必須敬而遠之。一個肯聆聽市民聲音、敢於認錯的政府，必定能贏取理性市民的支持，政治噪音也隨之減少。

（文章只代表個人立場）

▲ 由於市民在限聚令實施之下長時間困在家中，放寬後令更多市民出外報復性消費。（資料圖片）