打擊公交性騷擾 靠科技更靠人心

本港一項調查發現，約7成受訪者曾在港鐵範圍內遭性暴力，但向港鐵職員求助者寥寥可數。外國藉手機App方便有需要人士求助，更或鼓勵目擊者敢於伸張正義。

關注婦女性暴力協會（下稱協會）公布一項調查，85%受訪者為女性，約7成表示過去3年曾在港鐵範圍內遭遇性暴力，當中71%受害者稱曾被不必要觸摸或摩擦身體，60.7%曾被色迷迷注視，58.7%曾被人藉故挨近。

然而，僅3名受害人有向港鐵職員求助。更甚者，166名曾目睹他人在車廂內遭性暴力的人士中，僅6人主動通知車站職員。

本港有政黨前年曾進行一項類似調查，發現近35%受訪女性曾在港鐵內遭非禮或企圖非禮，惟逾9成沒有報警求助，近58%擔心難以舉證，近8成女性認為在港鐵增設女性專用車廂，可以有效避免非禮事件。

港鐵研手機App 增求助途徑

公共交通上被性騷擾的問題在各地皆嚴重，女性專用車廂亦曾被多地試驗推出，但成效不盡如意。以南韓為例，首爾曾分別在1992年、2007年及2011年三度嘗試引入，惟因引起逆向歧視男性的質疑而放棄計劃。深圳地鐵在試行期間，當地有報道指車廂內男性多於女性，被質疑不切實際。本港地鐵月台在繁忙時段，是否能夠應付此類設定亦值得懷疑，故港鐵曾表示因實際執行有困難而不考慮。

協會建議港鐵在其手機App內增加求助途徑，例如讓當事人透露身處車廂位置、並通知車站職員，及時獲得協助，港鐵表示會研究。此類做法在外地已有先例，例如美國洛杉磯地鐵曾在2015年，在其手機App內增加舉報不雅行為、性暴力（有身體接觸）及性騷擾（無身體接觸）的功能，更讓舉報者可以在不啟動手機相機閃光功能的情況下，拍下疑犯的相片，方便舉報後調查。

地鐵職員人數及能力皆有限，若受害人身邊有人可以即時提供援助，最好不過。日本警視廳已推出一款專治「電車癡漢」的手機App，用家遭鹹豬手時可打開App，顯示「有癡漢，請幫幫我」文字的頁面，若因恐懼而無法出聲求救，更可點擊屏幕讓手機，大聲喊出「住手」。

App防性暴 「扮打電話」助離開

協會亦已推出一款免費、名為「一點終1AM」的App，用家將最信任的親友加入「1AM網絡」，遇上事故時可即時向網絡求助，內置醫院及警署的GPS及求助熱綫，亦有Fake Call（「扮打電話」）功能助人離開現場。

要打擊公共交通色狼，除善用科技，更靠人心。旁觀者若目睹懷疑性暴力或性騷擾事件發生，應挺身而出，例如可問受害人是否需要協助（見表），讓他人安心又不尷尬，切勿保持沉默任由傷害發生。

▲ 針對女乘客遭性騷擾，港鐵表示會研究在其手機App內增加求助途徑，例如讓當事人透露身處車廂位置、並通知車站職員。（資料圖片）