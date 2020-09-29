黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大

內地長達8天的十一黃金周假期即將開始，預計逾5.5億人出遊，讓旅遊市場迎來報復性消費，同時亦是對防疫機制的重大考驗。反觀香港今年無法受惠黃金周的商機，但長假在即卻成了更大挑戰，防疫倘鬆懈，過去兩個多月來的努力便隨時功虧一簣。

內地健康碼利出行 背後靠檢測力

內地為迎接黃金周長假，早已摩拳擦掌，逾1,500個景區免費或打折吸客，令這個長假旅遊一片火熱，鐵路日均載客量982萬人次，雖只及去年同期69%，但已是爆疫以來新高；機票預訂量回復去年90%，酒店預訂量更按年增加5成。有機構估計逾5.5億人次出遊，令旅遊收入有望達到去年91%。

內地民眾選擇境內遊，皆因外國疫情肆虐，但內地卻已受控，當局遂趁機谷內需來刺激經濟。民眾需要掃描並填報健康碼，持綠碼才能出入公共場所和景區景點，讓人安心出遊，與當局加強檢測力有關。

此外，民眾疫下更關注公共衞生，擔心與陌生人同行，增加染疫風險，旅行社遂推出小型私家團，讓客人與親友包團，令私家團按年大增1.2倍。亦有人租車自駕遊，令熱門城市的租車預訂量按年急增3倍。

大批民眾出遊有助推動消費，但同時也是重大考驗，因人流多會增加播毒風險，若防疫工作做得不好，隨時像歐洲那樣因過早重啟跨境旅遊而爆疫。

事實上，各省市經歷五一黃金周、7月重啟跨省遊兩次演練，除對景區全面落實預約、限流要求，更要旅客入景區須查綠碼、測體溫、戴口罩和消毒，並因應客流數據而作出疏導，避免人流過分聚集，才將景區最大承載量由5月初30%逐漸提升至現時75%。若防疫和旅遊兼顧，相信當局有信心將客流回復到疫前水平。

港隱形病人仍在 暫難再寬限聚

內地旅遊消費回暖，但香港因受封關影響，旅客按年大跌逾99%，旅遊相關消費仍冷清。盡管本港經濟無法從十一黃金周中受惠，但適值中秋、國慶有4天長假，市民可能覺得疫情稍緩，想趁這個長假外出消費。據香港餐務管理協會會長楊位醒評估，假期訂枱率高，生意可望恢復至疫前7成水平。

事實上，自從當局在本月中旬將限聚人數放寬至4人，街上已人頭湧湧，部分食肆更沒遵照客量不得超過5成規定，令防疫存在漏洞。加上社區仍有零星源頭不明個案，意味仍有隱形病人潛伏，因此政府專家顧問許樹昌建議暫時不宜放寬限聚令，以免市民掉以輕心，令疫情反彈。

鑑於有市民及商戶防疫意識鬆懈，港府宜汲取教訓，在佳節長假當前要加強巡查執法，食肆也勿為短期小利，再面對限聚措施加辣之苦。

責任編輯：黃鑠安