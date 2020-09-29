部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 行政人員版 2020/09/29 分享： 【本報訊】全球新冠肺炎疫情持續肆虐，民眾的生活及工作模式轉變，愈來愈多打工仔不再需要到辦公室上班，改為在家辦公。據《日經亞洲評論》報道，愈來愈多總部設於東京的企業，考慮將部分功能遷至其他城市，以減輕染 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 2020/09/28 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 2020/09/25 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己 2020/09/24 企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己 英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請 2020/09/23 英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 2020/09/22 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 日本 交通 補貼 東京 人力資源 行政 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入