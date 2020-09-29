部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作

【本報訊】全球新冠肺炎疫情持續肆虐，民眾的生活及工作模式轉變，愈來愈多打工仔不再需要到辦公室上班，改為在家辦公。據《日經亞洲評論》報道，愈來愈多總部設於東京的企業，考慮將部分功能遷至其他城市，以減輕染

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