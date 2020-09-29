各商場設中秋優惠 卡通快閃店、特色精品及餐飲應有盡有

一年容易又中秋，除咗賞月食月餅外，不如趁機同親朋好友聚一聚！黛安見近排唔少商場都推出優惠同打卡熱點，啱晒中秋連假玩餐飽。好似德福廣場即日起至10月20日，會有一個人氣卡通快閃限定店，設有2個趣致打卡位，可以同米奇米妮排排坐談心，又可以同大眼仔、毛毛、跳跳虎大玩層層疊，影低趣怪靚相。

快閃店又點少得有嘢買？主題仲好多元化，好似有迪士尼嘅精品，仲有全新三眼仔ALIEN REMIX自選公仔系列，三眼Mo仔、勞蘇等。另外，仲有多款少女至愛嘅Sanrio特色可愛燈籠同Line Friends用品，及多款卡通月餅，保證大家可以滿載而歸。

另外，聽公關姊妹講，新鴻基地產旗下嘅旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場同元朗YOHO MALL形點，即日起會聯同場內近130間食肆推出「$300餐飲贈券換領」計劃，大手筆送出合共3,000份、總值近百萬港元嘅餐飲贈券，會員只要以電子消費滿$1,800，即可換領指定食肆餐飲現金券，可選菜式由傳統粵菜、川式風味、西式食府都有，做節又多幾個選擇啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 德福商場快閃店

▲ 德福廣場卡通快閃限定店呢款兩用袋，可自選3隻三眼仔公仔。

▲ YOHO MALL形點的王子私房菜，4人套餐由$2,980起。

▲ 位於旺角MOKO新世紀廣場的鴻星海鮮酒家，古法烤鴨十分出名。