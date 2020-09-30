菠蘿蓋（髕骨）為膝部的籽骨，其形態為嵌入肌腱內的骨頭。人體手膝足皆有籽骨的蹤影，而膝部的菠蘿蓋，則為體內最大的籽骨。籽骨並非碎骨，而是正常的骨結構，能幫助提升肌肉的槓桿效能。菠蘿蓋反覆承受身體重量，運動時的壓力亦會倍增，若日積月累使用，豈有人能倖免膝痛的困擾？事實上，膝痛與否是多個因素影響。

臏骨上連四頭肌，向下則連接臏肌腱，最終並止點於脛骨上端，負責伸屈膝部。若將肌肉的力量方向加以分析，會發現四頭肌中三頭的肌力方向略呈向外，內側頭肌肉負責向內發力。髕骨向外和內肌力懸殊，較易出現不平衡，引致髕骨向外偏歪。

研究人員亦發現在膝痛患者身上，普遍出現四頭肌內側頭萎縮的情況，這會惡性循環加劇髕骨外移情況，加速軟骨磨蝕。所以物理治療師臨床會按膝痛炎症情況，處方運動以改善髕骨偏歪狀況。運動強調鍛練股四頭肌，改善內側頭肌力，修正偏歪。此外，若想較快速緩痛，可以用繃帶敷貼膝部，牽扯髕骨內移內旋，亦有能效紓緩膝痛情況。

人體骨結構亦有助解除髕骨位置易失衡偏歪的情況。髕骨在大腿拉力作用下，在大腿下端的兩踝狀突起間的軌道滑動。由於外踝突略為大於內踝突，這能阻擋髕骨向外偏離，協助減緩四頭肌肌力失衡拉力。但有些人天生股骨外踝突較細，這使得保護髕骨正常運動的機制又失一員．．．．．．

膝部韌帶能幫助髕骨維持正常位置。膝部的內側髕股韌帶，連繫髕骨內側至大腿骨，提供牽拉力量，能防止髕骨向外脫位。但若果曾扭傷膝部，則有機會令內側髕股韌帶鬆馳，加劇向外移位，甚則髕骨脫位。若韌帶撕裂程度嚴重，影響髕骨穩定性，則應考慮西醫骨科修復手術。

除膝關節外，下肢功能正常亦依靠髖部及足踝正常運作。但若髖部的外旋肌力不足，或內旋肌肉過短等，會導致大腿內旋；或足弓塌陷等，使膝重心偏移加劇下肢偏歪情況，前後兩者皆會誘使髕骨移位及加劇磨損。建議平素檢查除局部外，亦應考量髖及足部情況有否牽連膝部。

菠蘿蓋痛即使由於髕股關節面磨損而導致，當前處理除局部消炎潤滑外，要維持療效及回復功能，則要考慮有否其他因素引致髕骨移位，這往往能更好地治理菠蘿蓋疼痛，減低復發機會。