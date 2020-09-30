原名《中國女排》的話題作改名《奪冠》，看後只能嘗試重組它要改名的原因。陳可辛這片子，一如過往的《中國合伙人》，以至現正籌拍的《李娜》，都有一種劇中人與時代共同奮進的意味。事實上，現在中國觀眾的主流價值，的確接受這種通過真實血肉人物成功的故事，來傳播民族自豪感的敘事。顯示，女排精神合乎這種價值，加上它是個中國幾代人熟悉的故事，及至近年女排國家隊恢復聲威，更似印證了國家崛起的說法。

但問題來了，那麼讓人熟悉的故事及排球女將與重要的教練，他們為甚麼在片中連名字都不能出現呢？是的，沒有。片中回憶講老一代即五連冠那一代的情節時，除了郎平是有名字之外，介紹人物的方法大致是：來，這邊那個是二號，副攻手，彈跳特別強。那邊是主攻，五號。這位，我們的教練，就不用多介紹了。

之前一度說法是故事中一位重要人物，由陪打教練升至國家隊主教練的陳忠和，認為影片醜化他。不願意以這形象來示人（由黃渤飾演，較為搞笑是有的），所以向體育總局投訴，又各單位相連，影響到影片的過審。

於是，好大的可能是，因不可能全抽起陳忠和的角色（可以說是男主角），就只能模糊化發生在七十年代至八十年代那一代人的故事，把角色的名字統統刪掉，除鞏俐演的郎平之外，表面上像不涉及任何真人。

但問題是，當年這批女排，孫晉芳、張蓉芳、陳招娣等，以及教練袁偉民，個個經典深入民心，人人都知是寫他們，現在片中卻變成號碼人與無名氏，也真是對歷史及當年英雄的不尊重，連那個敘事世界也忽然抽離起來。其實傳記式電影，劇情化處理是常見。種種說不清的外來干預，仍然大大限制着中國電影的創作。